Fukuşima'da 'radyasyon' incelemesi
Japonya’nın depremde zarar gören Fukuşima Nükleer Santrali’ni soğutmak için kullanılan 1.25 milyon ton suyun denize salınması planı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından incelendi. Uzmanlardan oluşan ekip, santralden su örnekleri topladı ve ayrıntılı teknik verileri inceledi.
Japonya’da 2011 yılının Mart ayında meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yarattığı büyük bir tsunamiyle zarar gören Fukuşima Nükleer Santrali'nde kısmen erimiş nükleer yakıtı soğutmak için kullanılan 1.25 milyon ton suyun temizlenerek okyanusa bırakılması planı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) uzmanları tarafından incelendi.
11 Şubat’ta Japonya’ya giden 11 kişilik ekip, su örnekleri topladı ve ayrıntılı teknik verileri derleyerek görevini bugün tamamladı. IAEA konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, gelecek 2 ay içinde uzmanların incelemesinden oluşan ayrıntılı bir raporun kamuyla paylaşacağını belirtildi.
TRİTYUMLU 1.25 MİLYON TON SU
Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'ndeki kısmen erimiş nükleer yakıtı soğutmak için kullanılan su, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) olarak bilinen bir işlemle arıtılıp ardından sahada yaklaşık 1000 tankta depolandığı ifade edildi.
Santralden gelen suda, temizlendikten sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün içme suyu standartlarının çok altında trityum (bu işlemle giderilemeyen tek radyonüklid) maddesi bulunduğu ifade edildi.
MART AYINDA TEKRAR GİDECEKLER
Tankların neredeyse dolması sebebiyle temizlenen suyun kademeli olarak okyanusa bırakılması için Japonya tarafından oluşturulan plan 2021 yılında IAEA’ya sunulmuştu. IAEA Görev Gücü, Japonya'nın Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA) ile görüşmek için Mart 2022’nin sonuna doğru ayrı bir ziyaret daha gerçekleştirecek.
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