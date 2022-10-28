Futbolcu Pablo Mari’nin markette yaralandığı saldırıdan sonra bıçaklar reyondan kaldırılıyor

28 Ekim 2022 Cuma, 15:01

Milano’ya bağlı Assago kasabasında bir alışveriş merkezinin içinde yer alan Carrefour süpermarkette bir adam satıştaki mutfak bıçaklarından birini alarak altı kişiyi yaraladı. Yaralılardan bir market çalışanı hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Saldırıyı düzenleyenin 46 yaşındaki İtalyan Andrea Tombolini olduğu belirlendi. Saldırı sonrası marketteki bazı kişilerce etkisiz hale getirilen Tombolini gözaltına alındı.

İtalya basınına göre sabıkası bulunmayan Tombolini ağır psikolojik rahatsızlıklar yaşıyordu, yaklaşık 10 gün önce kendisini yaralayarak hastaneye kaldırılmıştı.

MUTLU GÖRÜNEN KİŞİLERİ HEDEF ALDI

İtalya basınının savcılığa dayandırdığı haberlere göre saldırgan ilk ifadesinde markette karşılaştığı ‘’mutlu görünen’’ kişileri hedef aldığını söyledi.

Güvenlik güçleri olayı terör saldırısı olarak değerlendirmiyor.

Saldırının markette satılan bir bıçakla gerçekleştirilmesi nedeniyle İtalya’da Carrefour zincirinde yer alan marketlerde bıçakların raflardan indirilmesi ve müşterilerin doğrudan erişemeyeceği özel bölmelerde satılması kararı alındı.

Saldırıda hayatını kaybeden market çalışanının kimliği Luis Fernando Ruggeri olarak açıklandı. 47 yaşındaki Ruggeri’nin Bolivya asıllı olduğu belirtiliyor.

Yaralanan 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Pablo Mari’nim ise bugün ameliyat edilmesi bekleniyor. Serie A’da yer alan Monza ekibinden yapılan açıklamaya göre Mari’nin hayati tehlikesi bulunmuyor.