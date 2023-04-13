Füze alarmını duyan Japonlar sığınaklara koştu

Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:58

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:58

Resmi talimat, bölgede bulunan ve telefonuna tahliye mesajı gelen yabancı gazeteciler tarafından da doğrulandı.



Rus RIA ajansının bölgede çalışan bir muhabiri, gelen mesajda, "Acil durum tahliyesi. Acil tahliye. Bina içlerinden bodrum katlarına acil tahliye. Füze, saat 08:00'de (T.S.İ 02:00) Hokkaido Adası yakınlarında (ülkenin kuzeyinde) denize düşecektir. [Binalarınızı] derhal tahliye edin!" ifadelerinin yer aldığını bildirdi.



Hükümet, tahliye emrinin sadece Hokkaido için geçerli olduğunu açıkladı. Aynı zamanda, pencerelerden uzak durulması konusunda uyarıda bulunuldu. Yapılan çağrıda vatandaşlardan mümkünse "penceresiz bir odaya sığınmaları" istendi.

"GEÇEN YIL 37 FÜZE FIRLATTILAR..."

Japonya Başbakanı Fumio Kishida konuya ilişkin yaptığı açıklamada, füzenin ülkenin karasularının dışına düştüğünü duyurdu. Başbakanlık ofisinde olayla ilgili bir acil durum merkezi oluşturuldu.

RIA ajansı, son olaya dair, "Kuzey Kore'nin bu yıl gerçekleştirdiği dokuzuncu balistik füze denemesi. Geçen yıl 37 balistik füze fırlatımı gerçekleştirmişti" ifadelerini kullandı.