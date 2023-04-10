Kuzey Kore, Güney Kore'nin iletişim çağrılarına cevap vermiyor

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'nin sınır ötesi irtibat ve askeri yardım hattı aracılığıyla yapılan düzenli çağrılara 4 gündür yanıt vermediğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 14:51
Kuzey Kore, Güney Kore'nin iletişim çağrılarına cevap vermiyor
Abone Ol google-news

Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore, cuma gününden bu yana rutin aramalara cevap vermediği için günlük iletişim hattını tek taraflı kesmiş görünüyor" ifadesine yer verildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı da askeri iletişim kanalı aracılığıyla yapılan günlük iki düzenli aramanın üst üste 4 gün yanıtsız kaldığını kaydetti.

Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, “Durumu takip ederken hükümet, bir yandan (Kuzey'in tavrına) nasıl yanıt verileceğini gözden geçiriyor. Resmi bir duruş sergilememiz uzun sürmeyecek" dedi.

Kuzey Kore ve Güney Kore, hat üzerinden 09.00'da ve 17.00'de olmak üzere günde iki kez iletişim kuruyor.


güney kore Kuzey Kore

İlgili Haberler

ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak deniz tatbikatı

ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak deniz tatbikatı
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'yi nükleer silahla tehdit etti

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'yi nükleer silahla tehdit etti
Güney Kore Devlet Başkanı Japonya'da

Güney Kore Devlet Başkanı Japonya'da

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler