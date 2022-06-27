G7 Liderler Zirvesi'ne 'iklim değişikliği' ve 'borç affı' protestosu

Almanya'da Bavyera Alplerindeki Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde "iklim değişikliği ve borç affı" gösterisi gerçekleştirildi.

AA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 18:26
G7 Liderler Zirvesi'ne 'iklim değişikliği' ve 'borç affı' protestosu
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Elmau Sarayı yakınlarındaki Garmisch-Partenkirchen kentinde "Elmau'da G7'yi durdur" inisiyatifi tarafından bir yürüyüş düzenlendi.

50 kişi, polisler eşliğinde servis otobüsleriyle Elmau Sarayı yakınlarındaki güvenlik alanında düzenlenen gösteriye götürüldü. Göstericilerin sarayı görebilecekleri ve seslerini duyurabilecekleri bir mesafede gösteri yapmalarına izin verilirken, yoğun güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti.

Göstericiler, iklim değişikliği kriziyle mücadele için G7'nin daha fazla inisiyatif almasını ve Afrika ülkelerinin borçlarının hafifletilerek bu ülkelerin "borç tuzağına" düşürülmesine son verilmesini istedi.

Bu arada, eyleme son vermek istemeyen bazı göstericiler, polis tarafından gözaltına alındı.

Bu yıl G7 Liderler Zirvesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katılım az olurken, olaysız sona eren gösteriler nedeniyle Alman polisinin yoğun güvenlik önlemleri alması dikkati çekti.


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