G7 liderlerinden Rusya'ya uyarı: Saldırılar bir savaş suçudur, hesabı sorulacaktır

28 Haziran 2022 Salı, 09:16

Almanya'da devam eden G7 zirvesinde Ukrayna'ya gerektiği sürece mali, insani, askeri ve diplomatik destek sözü verilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Rus güçlerinin Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurdu.

G7 liderleri, yaptıkları ortak açıklamayla, alışveriş merkezine yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Açıklamada, "Bu vahşi saldırının masum kurbanlarının yasını tutmak için Ukrayna'nın yanındayız. Masum sivillere ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılar bir savaş suçudur. Rusya Devlet Başkanı Putin ve sorumlularından hesap sorulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'ya mali, insani ve askeri destek sağlamaya devam edeceklerini belirten liderler, "Rusya, Ukrayna'ya karşı acımasız ve anlamsız savaşını sonlandırana kadar dinlenmeyeceğiz" açıklaması yaptı.