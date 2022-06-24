G7 ülkeleri Ukrayna'dan tahıl koridoruna destek verdi

24 Haziran 2022 Cuma, 16:42

G7(ABD, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Kanada) Dışişleri Bakanlarının yazılı açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürmekte olan saldırgan savaşının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, "G7 Dışişleri Bakanları, Moskova'ya, saldırılarını ve tehditvari eylemlerini durdurması ve gıda ihracatı için Karadeniz'deki Ukrayna limanlarında blokajı kaldırması çağrısı yapıyor. BM'nin Karadeniz'de tahıl rotasının acilen yeniden açılması çabalarına ve AB Komisyonunun, tahılın kara yolu ve demir yoluyla dünya pazarlarına taşınmasına yönelik AB-Ukrayna Dayanışma Yolları eylem planına desteklerini belirttiler." ifadesi yer aldı.

İhtiyaç duyulduğu sürece askeri ve savunma yardımı da dahil olmak üzere Ukrayna'ya sarsılmaz desteklerini yineleyen G7 Dışişleri Bakanları, ayrıca AB zirvesinde Ukrayna ve Moldova'ya AB aday ülke statüsü verilmesi ile Gürcistan'a AB perspektifi sunulması kararını memnuniyetle karşıladı.