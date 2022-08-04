G7 ülkelerinden Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın korunması çağrısı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 14:48

G7 ülkeleri Dışişleri Bakanlarının yaptığı ortak açıklamada, “Tayvan Boğazı ve ötesinde kurallara dayalı uluslararası düzeni, barışı ve istikrarı sürdürme konusunda ortak taahhüdümüzü yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Çin’in özellikle bölgeye yönelik “gereksiz tırmandırma riski” taşıyan tatbikatlarından ve ekonomik baskılarından endişe duyulduğu kaydedildi.

Çin’in Tayvan Boğazı etrafında “saldırgan askeri faaliyetlerde” bulunmak için Pelosi’nin Ada’ya ziyaretini bir “bahane” olarak kullanmasına bir “gerekçe” olmadığı vurgulanan açıklamada, G7 ülkelerinin meclis üyelerinin uluslararası seyahatlerde bulunmalarının “normal ve rutin” olduğu belirtildi.

G7 ülkeleri Dışişleri Bakanları, Çin’e bölgedeki statükoyu tek taraflı ve zorla değiştirmeme ve Tayvan Boğazı’ndaki farklılıkları barışçıl yollarla çözme çağrısı yaptı.