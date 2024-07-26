G7'den bir ilk: Suriye'ye yıllar sonra büyükelçi atandı!

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'ye "dikkatleri çekmek" amacıyla büyükelçi atamaya karar verdiğini söyledi. Bu kararla birlikte İtalya, ülkeyi iç savaşın sardığı tarihten bu yana Şam'da diplomatik misyonunu yeniden başlatan ilk G7 ülkesi oldu.

Reuters
Yayınlanma: 26.07.2024 - 18:55
G7'den bir ilk: Suriye'ye yıllar sonra büyükelçi atandı!
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İtalya, Beşşar Esad hükümetinin kendi vatandaşlarına uyguladığı "kabul edilemez şiddeti" protesto etmek amacıyla 2012 yılında Şam'daki büyükelçiliğindeki tüm personeli geri çağırmış ve Suriye'deki diplomatik faaliyetleri askıya almıştı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye Özel Temsilcisi pozisyonunda bulunan Stefano Ravagnan, İtalya'nın Suriye Büyükelçisi olarak görevelendirildi.

Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ravagnan'ın kısa süre içinde görevine başlamasının beklendiğini söyledi.

İtalya, geçen hafta Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e mektup göndererek AB'nin Suriye'de daha aktif bir rol oynamasını talep eden yedi Birlik ülkesinden biri olmuştu.

İTALYA G7'DE TEK

Halihazırda Şam'da altı AB ülkesinin büyükelçiliği bulunuyor. Bu ülkeler, Romanya, Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya ve Macaristan. İtalya gibi G7 ülkesi olan ABD, Japonya, Britanya, Kanada, Fransa ve Almanya'nın ise Şam'da büyükelçisi yok. 


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