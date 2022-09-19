Gabon Parlamento'sunun eski başkanı 3 bavul dolusu para ile yakalandı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 11:39

Mevcut Gabon hükümetinin ana muhalefet lideri ve ülkenin eski Parlamento başkanı Guy Nzouba Ndama, geçen Cumartesi günü, Kongo Cumhuriyeti'nden dönerken, değeri yaklaşık 33 milyon liraya tekabül eden banknotların bulunduğu üç bavulla yakalandı.

Yerel gazete 'L'Union'a göre Ndama, Kabala sınırında rutin bir kontrol gerçekleştirmekte olan güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Eski Parlamento başkanı, şu anda Gabon'un Franceville şehrinde polis tarafından gözetim altında tutuluyor.

GUY NZOUBA NDAMA KİMDİR?

1946 doğumlu Gabonlu siyasetçi Guy Nzouba-Ndama, 1997'den 2016'ya kadar Gabon Ulusal Meclisi'nin Başkanlığını yaptı.

1987'den 1990'a kadar Gabon hükümetinde Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Nzouba-Ndama 1990'dan 1996'ya kadar da Gabon Demokrat Partisi'nin (Parti démocratique gabonais, PDG) Parlamento Grubu Başkanı olarak görev yaptı.