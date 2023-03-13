95. Oscar Ödülleri açıklandı! En iyi erkek oyuncu kim seçildi? En iyi kadın oyuncu kim oldu? Oscar 2023 en iyi film hangisi?

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Peki, En iyi erkek oyuncu kim seçildi? En iyi kadın oyuncu kim oldu? Oscar 2023 en iyi film hangisi?

Oscar Ödül Töreni'nin 95'incisi, bu yıl ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi.

İşte, 95. Oscar Ödülleri'nde ödüle layık görünlenler...