95. Oscar Ödülleri açıklandı! En iyi erkek oyuncu kim seçildi? En iyi kadın oyuncu kim oldu? Oscar 2023 en iyi film hangisi?
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Peki, En iyi erkek oyuncu kim seçildi? En iyi kadın oyuncu kim oldu? Oscar 2023 en iyi film hangisi?
Oscar Ödül Töreni'nin 95'incisi, bu yıl ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi.
İşte, 95. Oscar Ödülleri'nde ödüle layık görünlenler...
- En İyi Film: "Everything Everywhere All At Once"
- En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh
"Everything Everywhere All At Once"
- En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser
"The Whale"
- En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert
"Everything Everywhere All At Once"
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis,
"Everything Everywhere All At Once"
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan,
"Everything Everywhere All At Once"
- En İyi Uluslararası Film: "All Quite On The Western Front" (Almanya)
- En İyi Özgün Senaryo: "Everything Everywhere All At Once"
- En İyi Uyarlama Senaryo: "Women Talking"
- En İyi Belgesel: "Navalny"
- En İyi Kısa Belgesel: "The Elephant Whisperers"
- En İyi Animasyon Filmi: "Pinocchio"
- En İyi Sinematografi: James Friend, "All Quite On The Western Front"
- En İyi Görsel Efekt: "Avatar: The Way of Water"
- En İyi Film Kurgusu: "Everything Everywhere All At Once"
- En İyi Film Müziği: "All Quite On The Western Front"
- En İyi Özgün Şarkı: RRR, "Naatu Naatu"
- En İyi Ses Kurgusu: "Top Gun: Maverick"
- En İyi Yapım Tasarımı: "All Quite On The Western Front"
- En İyi Kısa Film: "An Irish Goodbye"
- En İyi Kısa Animasyon: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"
- En İyi Kostüm Tasarımı: "Black Panda: Wakanda Forever"
- En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: "The Whale"
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...