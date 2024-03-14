ABD firması üretti: Keskin nişancılar artık görünmez
Keskin nişancılar, silahlı kuvvetlerin gizli ve uzaktan operasyonlarında kritik bir rol oynarlar. Genellikle, düşmanın algılayamayacağı uzak veya gizli bir noktada konuşlanarak faaliyet gösterirler.
Bulundukları yerden, bazen kilometrelerce uzaktaki hedeflerine doğru yüksek hassasiyetli ve yüksek teknolojili silahlarıyla atışlar ve gözlemler yaparlar.
Ancak, hedeften bu kadar uzakta nişancılar, atışlarının başarılı olup olmadığını nasıl değerlendirirler?
İZLEYİCİ MERMİLERİN YERİNE...
Geleneksel olarak, nişancılar izleyici (tracer) mermiler kullanır. Bu mermiler, ateşlendiklerinde ısı yayarlar ve parlak bir ışıkla yanarak gözlemlenebilir hale gelirler. Ancak, nişancı bu mermileri görebiliyorsa, düşman da onu görebilir ve konumunu tespit edebilir.
ABD merkezli Teledyne FLIR şirketi, bu soruna cevap olarak izleyici mermilere ihtiyaç duymadan ateşlenen mermileri izlemeyi sağlayan bir termal dürbün geliştirdi.
SOĞUTMALI TERMAL NİŞANGAH
'Soğutmalı termal nişangah' taşıyan HISS HD adı verilen bu dürbün, ateşlenen mermileri takip edebilen özel bir kamerayla donatılmıştır ve izleyici mermilere ihtiyaç duymadan mermilerin izlenmesini sağlar.
Mermilerin ısı farkını ölçerek izleyebilen bu termal nişangah, nişancılara daha önce görülmemiş bir netlik sağlar ve uzun mesafelerde bile net bir görüntü elde edebilir.
Bu teknoloji, sadece nişancıların atışlarını izlemekle kalmaz, aynı zamanda hedefleri gözlemleyerek ve durum değerlendirmesi yaparak videolar çekip komutanlara aktarmak için de kullanılabilir.
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