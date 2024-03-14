ABD firması üretti: Keskin nişancılar artık görünmez

İZLEYİCİ MERMİLERİN YERİNE...

Geleneksel olarak, nişancılar izleyici (tracer) mermiler kullanır. Bu mermiler, ateşlendiklerinde ısı yayarlar ve parlak bir ışıkla yanarak gözlemlenebilir hale gelirler. Ancak, nişancı bu mermileri görebiliyorsa, düşman da onu görebilir ve konumunu tespit edebilir.