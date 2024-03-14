ABD firması üretti: Keskin nişancılar artık görünmez

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2024 Perşembe, 16:34
ABD firması üretti: Keskin nişancılar artık görünmez

Keskin nişancılar, silahlı kuvvetlerin gizli ve uzaktan operasyonlarında kritik bir rol oynarlar. Genellikle, düşmanın algılayamayacağı uzak veya gizli bir noktada konuşlanarak faaliyet gösterirler.

ABD firması üretti: Keskin nişancılar artık görünmez

Bulundukları yerden, bazen kilometrelerce uzaktaki hedeflerine doğru yüksek hassasiyetli ve yüksek teknolojili silahlarıyla atışlar ve gözlemler yaparlar.

ABD firması üretti: Keskin nişancılar artık görünmez

Ancak, hedeften bu kadar uzakta nişancılar, atışlarının başarılı olup olmadığını nasıl değerlendirirler?

ABD firması üretti: Keskin nişancılar artık görünmez

İZLEYİCİ MERMİLERİN YERİNE...

Geleneksel olarak, nişancılar izleyici (tracer) mermiler kullanır. Bu mermiler, ateşlendiklerinde ısı yayarlar ve parlak bir ışıkla yanarak gözlemlenebilir hale gelirler. Ancak, nişancı bu mermileri görebiliyorsa, düşman da onu görebilir ve konumunu tespit edebilir.

ABD firması üretti: Keskin nişancılar artık görünmez

ABD merkezli Teledyne FLIR şirketi, bu soruna cevap olarak izleyici mermilere ihtiyaç duymadan ateşlenen mermileri izlemeyi sağlayan bir termal dürbün geliştirdi.

ABD firması üretti: Keskin nişancılar artık görünmez

SOĞUTMALI TERMAL NİŞANGAH

'Soğutmalı termal nişangah' taşıyan HISS HD adı verilen bu dürbün, ateşlenen mermileri takip edebilen özel bir kamerayla donatılmıştır ve izleyici mermilere ihtiyaç duymadan mermilerin izlenmesini sağlar.

ABD firması üretti: Keskin nişancılar artık görünmez

Mermilerin ısı farkını ölçerek izleyebilen bu termal nişangah, nişancılara daha önce görülmemiş bir netlik sağlar ve uzun mesafelerde bile net bir görüntü elde edebilir.

ABD firması üretti: Keskin nişancılar artık görünmez

Bu teknoloji, sadece nişancıların atışlarını izlemekle kalmaz, aynı zamanda hedefleri gözlemleyerek ve durum değerlendirmesi yaparak videolar çekip komutanlara aktarmak için de kullanılabilir.

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