Kalp krizi geçiren eşini kurtarmaya gitti: İkisi de öldü

Yayınlanma: 14.03.2024 - 15:55

Güncelleme: 14.03.2024 - 15:55

Yaşlı İngiliz çift, Karayip sahilinde ölü bulundu. Çift hakkında yapılan açıklamada, 76 yaşındaki Rosaline Foster'ın, denizde kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kocası David John Foster'ı kurtarmaya çalışırken boğulup öldüğü bildirildi.

Hastaneye kaldırılan çift, hastanede yaşamını kaybetti.

Polis memuru Ardell Lewis, "Şu an tahminler adamın kalp krizi geçirmiş olabileceğini, kadının da yardımına koşmuş olabileceğini ve muhtemelen bu esnada boğulduğunu gösteriyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak" açıklamasında bulundu.