Tatilde evlenme teklif etmişti: Balkondan düşerek öldü

Yayınlanma: 14.03.2024 - 15:27

Güncelleme: 14.03.2024 - 15:27

Yunanistan'ın Korfu adasında sevgilisi ile tatil yapan 45 yaşındaki Stephen Willits, kız arkadaşına evlenme teklif ettikten birkaç saat sonra 3. kattaki odasının balkonundan düşerek öldü.

The Mirror gazetesinde yer alan habere göre, olay sırasında "aşırı derecede alkollü" olan Stephen, mutlu haberi arkadaşları ve ailesiyle paylaşıyordu.

Stephen ve sevgilisi, otelin barında yemek yedikten sonra odalarına çıktı. Stephen, sevgilisi tuvalette olduğu sırada düşerek hayatını kaybetti. İntihar düşüncesi ya da akıl hastalığı geçmişi olmayan Stephen'ın 'hafif depresyon' geçirdiği anlaşıldı.

Adli tabip yardımcısı Daniel Howe, incelemelerin ardından Stephen'ın ölümü hakkında "Toksikoloji raporuna göre aşırı derecede sarhoş olduğuna ikna oldum. Balkona neden yaklaştığını belirleyemiyorum" açıklamasında bulundu.