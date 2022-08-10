ABD’de 4 bin 'Beagle' denek olmaktan kurtarıldı
ABD’nin Virginia eyaletinde 4 bin beagle cinsi (av köpeği) köpek, hayvan haklarını savunan ABD Humane Society (HSUS) tarafından, köpeklerin ilaç deneyleri yapan laboratuvarlara satmak üzere yetiştirildiği, kötü muameleye maruz kaldıkları bir üretim tesisinden kurtarılıyor. Şu ana kadar kurtarılan 2 bin beagle’a yuva aranıyor.
Müfettişlerin, bazı köpeklerin kolayca tedavi edilebilecek koşullar için veteriner bakımı almak yerine öldürüldüğünü, kurtçuk, küf ve dışkı içeren yiyeceklerle beslendiğini, bazı emziren anne köpeklerin de yemek yemelerinin engellendiğini tespit ettiği ifade edildi.
Ayrıca, 25 yavrunun da soğuğa maruz kalarak öldüğü saptandı. Söz konusu davanın ardından şirketin tesisi kapattığı ifade edildi.
Köpekleri ilaç deneyleri yapan laboratuvarlara satmak üzere yetiştirdiği ifade edilen tesisin, yetersiz veteriner bakımı ve yetersiz yiyecek gibi konularda çok sayıda ihlali olduğu belirtildi.
Tesisten ilk etapta 22 Temmuz’da 432 ve 9 Ağustos itibarıyla da 2 binden fazla köpeğin çıkarıldığı bilgisi yer aldı.
“HAYVANLARIN KORUNMASI KONUSUNDA TARİHİ BİR AN”
HSUS Başkanı ve CEO’su Kitty Block, söz konusu kurtarma operasyonunun, hayvanların korunması kapsamında tarihi bir an olduğunu ifade ederek, “Adalet Bakanlığı'nın bu büyük operasyonu yönetmemizi talep etmesinden onur duyuyoruz. Hayvan kurtarma ekibimiz bu mücadeleye hazır çünkü biz buyuz, bunun için eğitildik. Partnerlerimize minnettarız. Bu olağanüstü köpeklerin artık hak ettikleri gibi harika evleri ve hayatları olacak” dedi.
Video Haberler
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
- Bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı
- ABD'de otobana uçak düştü
- Bağcılar'da 'parkta' cinayet: Anbean kameraya yansıdı
- Kulisler hareketlendi... Erdoğan harekete geçti: İktidar
- Erdoğan talimat verdi
- Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
- Rekabet Kurulu'ndan 'Martı'ya soruşturma
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- '11 parti ile görüştüm...'
- Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi isyan etti
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Köpeği gözünün önünde öldürüldü