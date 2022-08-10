ABD’de 4 bin 'Beagle' denek olmaktan kurtarıldı

“HAYVANLARIN KORUNMASI KONUSUNDA TARİHİ BİR AN”

HSUS Başkanı ve CEO’su Kitty Block, söz konusu kurtarma operasyonunun, hayvanların korunması kapsamında tarihi bir an olduğunu ifade ederek, “Adalet Bakanlığı'nın bu büyük operasyonu yönetmemizi talep etmesinden onur duyuyoruz. Hayvan kurtarma ekibimiz bu mücadeleye hazır çünkü biz buyuz, bunun için eğitildik. Partnerlerimize minnettarız. Bu olağanüstü köpeklerin artık hak ettikleri gibi harika evleri ve hayatları olacak” dedi.