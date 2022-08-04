‘Brezilyalı Hulk’ doğum gününde hayatını kaybetti
Brezilya Sao Paulo’da inşaat işçisi olarak çalışan Valdir Segato, doktorların tüm uyarılarına rağmen yıllardır düzenli olarak ölüm tehlikesi olan yağ enjeksiyonu kullanıyordu. Sosyal medyada fenomen haline gelen ve Brezilyalı Hulk lakabını alan Segato, 60 santimetre kalınlığındaki pazılarıyla görenleri şaşırtmıştı.
Segato’nun büyük pazılara ve Hulk gibi bir vücuda sahip olmak için kendisine Synthol enjekte ettiği ortaya çıkmıştı.
Instagram’da hatırı sayılır bir takipçisi bulunan Segato, küçükken çok cılız olduğunu ancak, Synthol kullanmaya başladıkça geliştiğini söylemişti. Segato bu süreçte içerisinde yağ, benzil alkol ve lidokain karışımı olan Synthol’e bağımlı hale geldi.
2016 yılında vücuduyla gündem olan Segato daha önce vücudunun ilham kaynağının Arnold Schwarzenegger ve Hulk gibi kurgusal karakterler olduğunu söylemiş ve “Bana her zaman Hulk, Schwarzenegger ve He-Man diyorlar ve bu hoşuma gidiyor. Pazılarımı ikiye katladım ama yine de daha büyük olmak istiyorum” demişti.
Segato, altı ay önce enjeksiyonları kullanmaya devam etmesi durumunda ampütasyon veya en azından sinir hasarı ve kas bozukluğu ile karşılaşabileceği konusunda uyarıldı. Ancak Segato enjeksiyonlara bağımlı hale geldiği için bu alışkanlığını bırakamadı.
Segato, 55 yaşında doğduğu gün hayatını kaybetti. Kardeşi, yerel basına yaptığı açıklamada, “Saat sabahın altısında kıvranarak eve geldi. Annemin camına vurdu. Annem kalktığında ise, “N’olur bana yardım et. Ölüyorum” dedi. Vücut geliştiricisinin son anlarında nefes darlığı çektiğini aktardı.
Ailesi o an hemen ambulans çağırdı ve Segato hastaneye götürüldü. Ancak her şey için çok geçti.
55 yaşındaki adamın ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı.
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