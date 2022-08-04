‘Brezilyalı Hulk’ doğum gününde hayatını kaybetti

Segato’nun büyük pazılara ve Hulk gibi bir vücuda sahip olmak için kendisine Synthol enjekte ettiği ortaya çıkmıştı.

Instagram’da hatırı sayılır bir takipçisi bulunan Segato, küçükken çok cılız olduğunu ancak, Synthol kullanmaya başladıkça geliştiğini söylemişti. Segato bu süreçte içerisinde yağ, benzil alkol ve lidokain karışımı olan Synthol’e bağımlı hale geldi.