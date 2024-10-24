Dünya basını Ankara'daki terör saldırısını nasıl gördü?

EL CEZİRE

Ankara yakınlarında havacılık şirketine saldırı: Neler biliyoruz?

Türkiye'nin savunma sanayisinin ana lokomotiflerinden biri Çarşamba günü öğleden sonra ölümcül bir saldırının hedefi oldu.

Devlet tarafından işletilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yapılan saldırıda en az beş kişi öldü ve 22 kişi yaralandı.

Saldırı, Türk milliyetçisi bir liderin ülkedeki yasadışı Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile yeniden barış süreci başlatılabileceğine dair eşi benzeri görülmemiş açıklamasından bir gün sonra meydana geldi.