Dünya basını Ankara'daki terör saldırısını nasıl gördü?
Dünyanın önde gelen tüm basın kuruluşları, Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısını manşetlerine taşıdı. Kimi, Erdoğan'ın Rusya ziyaretini hatırlattı, kimi de terör ve terörist ifadelerini 'tırnak içine' aldı. Noktasına, virgülüne dokunmadan çevirdik. İşte, satır aralarındaki o önemli ayrıntılar...
EL CEZİRE
Ankara yakınlarında havacılık şirketine saldırı: Neler biliyoruz?
Türkiye'nin savunma sanayisinin ana lokomotiflerinden biri Çarşamba günü öğleden sonra ölümcül bir saldırının hedefi oldu.
Devlet tarafından işletilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yapılan saldırıda en az beş kişi öldü ve 22 kişi yaralandı.
Saldırı, Türk milliyetçisi bir liderin ülkedeki yasadışı Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile yeniden barış süreci başlatılabileceğine dair eşi benzeri görülmemiş açıklamasından bir gün sonra meydana geldi.
THE GUARDIAN
Türk havacılık firmasında beş kişinin öldüğü ve 22 kişinin yaralandığı terör saldırısı üstlenildi
Türkiye İçişleri Bakanı, ulusal havacılık ve uzay şirketi Tusaş'ın, Ankara yakınlarındaki merkezinde meydana gelen ve beş kişinin ölümüne, 22 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıdan “teröristleri” sorumlu tuttu.
Büyük patlama Çarşamba günü saat 16:00'da binanın dışında meydana geldi ve civardan silah seslerinin de duyulduğu bildirildi.
CNN
Türk havacılık şirketine düzenlenen terör saldırısında beş kişi öldü, 22 kişi yaralandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın dış mahallelerinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) genel merkezine düzenlenen “terör saldırısında” en az beş kişinin öldüğünü ve 22 kişinin yaralandığını söyledi. Yerlikaya, bir erkek ve bir kadın olmak üzere iki saldırganın öldürüldüğünü de sözlerine ekledi.
BBC
Türk havacılık şirketine düzenlenen saldırıda en az beş ölü
Yetkililer, Türkiye'nin başkenti Ankara yakınlarındaki bir havacılık şirketinin genel merkezine düzenlenen saldırıda en az beş kişinin öldüğünü ve 22 kişinin yaralandığını doğruladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri kadın biri erkek iki saldırganın “etkisiz hale getirildiğini” söyledi ve saldırının büyük olasılıkla Kürt isyancı grup PKK ile bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.
REUTERS
Saldırganlar Türk havacılık şirketinde 5 kişiyi öldürdü, 22 kişiyi yaraladı
Çarşamba günü Ankara'nın terör saldırısı olarak nitelendirdiği ve görgü tanıklarının silah ve patlama sesleri duyduklarını söylediği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürlüğü'ndeki saldırıda iki saldırgan, beş kişiyi öldürdü, 22 kişiyi de yaraladı. Televizyonlar, silahlı saldırganların Ankara yakınlarındaki TUSAŞ binasına girerken çekilmiş görüntülerini yayınladı.
THE WASHINGTON POST
Türkiye, havacılık şirketine düzenlenen 'terör saldırısında' en az 5 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını duyurdu
Saldırıyı hemen hiçbir grup üstlenmedi. Türkiye İçişleri Bakanı saldırının “büyük olasılıkla” Kürdistan İşçi Partisi ya da PKK tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
Çarşamba günü silahlı saldırganlar, başkent Ankara yakınlarındaki büyük bir Türk savunma ve havacılık şirketi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin genel merkezine saldırdı ve Türk yetkililerin “terör saldırısı” olarak adlandırdığı olayda en az beş kişi öldü ve 22 kişi yaralandı.
SKY NEWS
Ankara'daki 'terör saldırısında' çok sayıda kişi öldü - Türkiye, Irak ve Suriye'ye saldırıları ile misilleme yapıyor
Ankara'da bugün meydana gelen saldırının ardından Türkiye Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de PKK hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.
POLITICO
Türkiye'de kilit savunma şirketine ölümcül 'terör saldırısı'
Üst düzey bir hükümet yetkilisine göre, Çarşamba günü Ankara'da üst düzey bir Türk savunma şirketini sarsan ölümcül bir “terörist saldırı” üç kişinin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına neden oldu.
CBS
Yetkililer, devlete ait Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne düzenlenen terör saldırısında en az 4 kişinin öldüğünü açıkladı
Saldırı sırasında Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölü sayısını doğruladı ve devlet tarafından işletilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TAI) yapılan “menfur terör saldırısını” kınadı.
THE INDEPENDENT
Türk havacılık ve uzay şirketine düzenlenen terör saldırısında beş kişi öldü, onlarca kişi yaralandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görgü tanıklarının silah sesleri ve patlama sesi duymasının ardından çıkan çatışmada biri erkek biri kadın iki saldırganın öldürüldüğünü söyledi.
Yayıncılar, hasar görmüş bir kapının görüntülerini ve bir otoparkta karşılıklı ateş açıldığını ve saldırganların binaya girerken saldırı tüfekleri ve sırt çantaları taşıdıklarını gösteren görüntüler yayınladılar.
ABC NEWS
Yetkililer, Türkiye'deki havacılık tesisine düzenlenen 'terör saldırısında' en az 5 kişinin öldüğünü açıkladı
Türk yetkililer, Çarşamba günü başkent Ankara yakınlarındaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen “terör saldırısında” çok sayıda kişinin öldüğünü söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a göre saldırıda en az beş kişi öldü ve 22 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında saldırıya müdahale eden yedi özel kuvvet mensubunun da bulunduğunu söyledi.
THE WALL STREET JOURNAL
Terörist Saldırı Türkiye'deki Büyük Savunma Tesislerini Vurdu
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin genel merkezinde en az dört kişi öldü ve 14 kişi yaralandı. Görüntüler Çarşamba günü öğleden sonra Ankara'nın kuzeybatısındaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürlüğü'nde büyük bir patlama ve karşılıklı ateş açıldığını gösteriyor.
FRANCE 24
Savunma şirketine düzenlenen saldırıda beş kişi öldü, 22 kişi yaralandı; Türkiye PKK'yı işaret etti
Türk yetkililer Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, başkent Ankara yakınlarında bulunan Türk savunma şirketi TUSAŞ'ın genel merkezine yapılan saldırıda beş kişinin öldüğünü ve 22 kişinin de yaralandığını belirterek, geçmişte de saldırılar gerçekleştiren Kürt ayrılıkçıları işaret etti.
EURO NEWS
Türk havacılık şirketine düzenlenen saldırıda beş kişi öldü: Savunma Bakanı PKK'yı suçladı
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne düzenlenen saldırıda beş kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Savunma Bakanı Yaşar Güler saldırının arkasında “Kürdistan İşçi Partisi (PKK) militanlarının olduğunu” iddia etti.
DEUTSCHE WELLE (DW)
'Terörist saldırı' Ankara yakınlarındaki Türk havacılık firmasını vurdu
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürlüğü binasında bir patlama ve silah sesleri duyuldu. İçişleri Bakanı bunu bir “terör saldırısı” olarak nitelendirdi ve ölüm ve yaralanmalara neden olduğunu ekledi.
FINANCIAL TIMES
Türkiye 'terör saldırısının' ardından Kuzey Irak ve Suriye'de saldırılar düzenliyor
Türkiye Çarşamba günü geç saatlerde, Ankara'nın bir devlet havacılık şirketine düzenlenen terör saldırısında beş kişinin öldüğünü ve yaklaşık iki düzine kişinin yaralandığını açıklamasından saatler sonra, Kuzey Irak ve Suriye'deki Kürt hedeflerine yönelik hava saldırıları başlattı.
Savunma Bakanlığı, Türk hava kuvvetlerinin Türkiye'de on yıllardır isyan eden ayrılıkçı bir grup olan Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile bağlantılı 32 hedefi “diğer terörist unsurlarla” birlikte vurduğunu duyurdu.
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