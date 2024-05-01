Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?
Dünya genelinde milyonlarca işçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda haklarını talep etmek için meydanları doldurdu. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulunan kitleler, ulusal bir dayanışma sergileyerek, hükümet politikalarına ve sosyal adaletsizliklere karşı seslerini yükseltti.
Paris'te protestocular, daha iyi ücret ve çalışma koşulları talebiyle Fransa'da sendikaların öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılmak üzere Place de la Republique'de toplandı.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da işçiler, haklarını ihlal ettiğini ve refahlarına zarar verdiğini söyledikleri yeni bir yasaya karşı öfkelerini dile getirdiler ve yurtdışındaki göçmen işçiler için koruma ve asgari ücret artışı talep ettiler.
Yüzlerce Yunan işçi maaşlarını Avrupa ortalamasına yaklaştıracak bir ücret artışı talep etmek ve Gazze'deki savaşı protesto etmek üzere Atina'nın merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen mitingde binlerce protestocu şarkı söyledi, bayrak salladı ve emek yanlısı sloganlar attı.
Alman işçiler, Berlin'de Alman Sendikalar Konfederasyonu (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB) tarafından düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüşüne katıldı.
Japonya'da 10.000'den fazla kişi Tokyo'nun merkezindeki Yoyogi parkında 1 Mayıs etkinliği için toplanarak, fiyat artışlarını yeterince tetikleyebileceğini söyledikleri maaş artışları talep etti.
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi SPOE'nin geleneksel 1 Mayıs kutlamalarına katılanlar, başkent Viyana'nın merkezinde pankartlar ve balonlar taşıdı.
Filipinlerin başkenti Manila'da yüzlerce işçi ve sol görüşlü aktivist, gıda ve petrol fiyatlarının yükseldiği bir ortamda ücret artışı ve iş güvencesi talep etmek üzere kavurucu yaz sıcağında bir yürüyüş ve miting düzenledi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da işçiler 1 Mayıs'ta alanlardaydı.
Lübnan Komünist Partisi destekçileri, Beyrut'ta 1 Mayıs'ı kutlamak için bir araya geldi.
Bangladeş'in başkenti Dakka'da konfeksiyon işçileri, 1 Mayıs eyleminde taleplerini haykırdı. Kadın işçiler, "Cinsel istismarın olmadığı iş yerleri talep ediyoruz" yazılı dövizler taşıdı.
Ulusal Halk Partisi (NPP) aktivistleri ve destekçileri 1 Mayıs 2024 tarihinde Sri Lanka, Kolombo'da düzenlenen bir mitinge katıldı.
Bağdat meydanlarında bir araya gelen Iraklı işçiler, pankart ve bayraklarla yürüyüş yaptı, işçi haklarına vurgu yaptı.
Kosova'da kadın işçiler, kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı tepkilerini yükseltti.
Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yoğun katılımla kutlandı. İstanbul Maltepe'de ve Ankara Anadolu Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklerle bir araya geldi. Polis, İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmasının hükümet tarafından yasaklanmasına karşı çıkarak barikatı aşıp şehrin ana meydanına ulaşmaya çalışan binlerce kişiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve plastik mermi sıktı.
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