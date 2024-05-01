Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Dünya genelinde milyonlarca işçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda haklarını talep etmek için meydanları doldurdu. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulunan kitleler, ulusal bir dayanışma sergileyerek, hükümet politikalarına ve sosyal adaletsizliklere karşı seslerini yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2024 Çarşamba, 17:02
Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Paris'te protestocular, daha iyi ücret ve çalışma koşulları talebiyle Fransa'da sendikaların öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılmak üzere Place de la Republique'de toplandı. 

Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da işçiler, haklarını ihlal ettiğini ve refahlarına zarar verdiğini söyledikleri yeni bir yasaya karşı öfkelerini dile getirdiler ve yurtdışındaki göçmen işçiler için koruma ve asgari ücret artışı talep ettiler.

Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Yüzlerce Yunan işçi maaşlarını Avrupa ortalamasına yaklaştıracak bir ücret artışı talep etmek ve Gazze'deki savaşı protesto etmek üzere Atina'nın merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen mitingde binlerce protestocu şarkı söyledi, bayrak salladı ve emek yanlısı sloganlar attı. 

Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Alman işçiler, Berlin'de Alman Sendikalar Konfederasyonu (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB) tarafından düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüşüne katıldı.

Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Japonya'da 10.000'den fazla kişi Tokyo'nun merkezindeki Yoyogi parkında 1 Mayıs etkinliği için toplanarak, fiyat artışlarını yeterince tetikleyebileceğini söyledikleri maaş artışları talep etti.

Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi SPOE'nin geleneksel 1 Mayıs kutlamalarına katılanlar,  başkent Viyana'nın merkezinde pankartlar ve balonlar taşıdı.

Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Filipinlerin başkenti Manila'da yüzlerce işçi ve sol görüşlü aktivist, gıda ve petrol fiyatlarının yükseldiği bir ortamda ücret artışı ve iş güvencesi talep etmek üzere kavurucu yaz sıcağında bir yürüyüş ve miting düzenledi.

Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Rusya'nın başkenti Moskova'da işçiler 1 Mayıs'ta alanlardaydı.

Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Lübnan Komünist Partisi destekçileri, Beyrut'ta 1 Mayıs'ı kutlamak için bir araya geldi.

Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Bangladeş'in başkenti Dakka'da konfeksiyon işçileri, 1 Mayıs eyleminde taleplerini haykırdı. Kadın işçiler, "Cinsel istismarın olmadığı iş yerleri talep ediyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Ulusal Halk Partisi (NPP) aktivistleri ve destekçileri 1 Mayıs 2024 tarihinde Sri Lanka, Kolombo'da düzenlenen bir mitinge katıldı.

Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Bağdat meydanlarında bir araya gelen Iraklı işçiler, pankart ve bayraklarla yürüyüş yaptı, işçi haklarına vurgu yaptı.

Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Kosova'da kadın işçiler, kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı tepkilerini yükseltti.

Dünya sahnesinde 1 Mayıs: Nerede, nasıl kutlandı?

Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yoğun katılımla kutlandı. İstanbul Maltepe'de ve Ankara Anadolu Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklerle bir araya geldi. Polis, İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmasının hükümet tarafından yasaklanmasına karşı çıkarak barikatı aşıp şehrin ana meydanına ulaşmaya çalışan binlerce kişiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve plastik mermi sıktı.

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