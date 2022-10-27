Dünyadaki e-scooter düzenlemeleri neler?

Kim sürebilir?

Almanya’da e-scooteri 14 yaşın üzerindeki herkes kullanabilir. Aracı kullanmak için ehliyet gerekliliği bulunmuyor. Ancak motorcular için geçerli olan birçok kural e-scooter kullanıcıları için de geçerli sayılıyor. Örneğin, ehliyet sahiplerine yanlış kullanımları durumunda ehliyetlerine işlenen puan cezası verilebiliyor veya sürüş yasağı getirilebiliyor.

E-scooteri ancak 1 kişi sürebiliyor. 2 kişi sürerken yakalanırsanız, 10 Euroluk bir para cezası var. Para cezası sadece bununla da sınırlı değil. İki e-scooter yan yana sürerken yakalanırsa 15 Euro ve 30 Euro arasında değişen para cezaları veriliyor. Bu sebeple tek şerit halinde gitmek bir zorunluluk.