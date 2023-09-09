Fas'ta meydana gelen şiddetli depremde bilanço açıklandı
Fas Devlet televizyonu, İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, Cuma günü geç saatlerde Fas'ın yüksek Atlas Dağları'nı vuran 6,8 şiddetindeki depremde şu ana dek en az 329 kişinin yaralandığını, 820 kişinin de yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yerel yetkililer, ölümlerin çoğunun ulaşılması zor olan dağlık bölgelerde olduğunu açıkladı...
20 saniye süren depremin merkez üssüne en yakın büyük şehir olan Marakeş sakinleri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan eski şehirdeki bazı binaların çöktüğünü duyurdu.
Yerel televizyonlar, yıkılmış bir cami minaresi ile parçalanmış arabaların üzerinde yatan moloz yığınlarının görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakanlığı, televizyondan yaptığı açıklamada depremin Al Haouz, Ouarzazate, Marakeş, Azilal, Chichaoua ve Taroudant vilayetlerini vurduğunu belirterek sükûnet çağrısında bulundu.
18,5 km gibi "nispeten sığ" bir derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssüne yakın dağ köylerinde yaşayanlar, çoğu evin hasar gördüğünü belirterek, "Komşularımız enkaz altında ve insanlar köydeki mevcut imkânları kullanarak onları kurtarmak için çalışıyor" dedi.
Öte yandan deprem, 2004 yılında kuzey Rif Dağları'ndaki Al Hoceima yakınlarında meydana gelen ve 600'den fazla kişinin ölümüne yol açan sarsıntıdan bu yana Fas'ta meydana gelen en ölümcül deprem oldu.
BM sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Fas hükümetine, "Depremden etkilenen nüfusa yardım etmeye hazır olduklarını söyledi" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada paylaşılan, depremin hemen sonrasına ait videolarda, insanların korku içinde alışveriş merkezi, restoran ve apartmanlardan kaçarak dışarıda toplandıkları görülüyor...
Ayrıntılar geliyor...
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