Fas'ta meydana gelen şiddetli depremde bilanço açıklandı

18,5 km gibi "nispeten sığ" bir derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssüne yakın dağ köylerinde yaşayanlar, çoğu evin hasar gördüğünü belirterek, "Komşularımız enkaz altında ve insanlar köydeki mevcut imkânları kullanarak onları kurtarmak için çalışıyor" dedi.