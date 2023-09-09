Son Dakika: Fas'ta 7.0 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 02:15
Son Dakika: Fas'ta 7.0 büyüklüğünde deprem!
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Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, Cebelitarık, Moritanya, Portekiz, İspanya ve Cezayir'de de hissedildi.

Depremde olumsuz bir durum olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

 

 


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