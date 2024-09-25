Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

OTONOM SÜRÜŞ VE BATARYA TEHLİKESİ

Elektrikli otomobiller başta olmak üzere otonom sürüşe imkân tanıyan araçların kendi kendine hareket edebilmesi ve kayıt alabilmesi uzun süredir tartışılıyor. Ayrıca bataryalı araçların fosil yakıtlı araçlara göre çok daha ölümcül risk doğuracak şekilde yanmaları ve zor söndürülmeleri birçok güvenlik endişesini doğuruyor. Olası bir kasıt ile bu araçların buluduğu yerde birtakım zararlara yol açması ihtimali üzerinde duruluyor.