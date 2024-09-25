Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi
Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlamasının ardından ABD, otomobil üreticilerine Çin'e karşı güvenlik düzenlemesi önerisinde bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan sert cevap geldi.
Bilişimde güvenlik endişeleri ABD'yi harekete geçirdi. Geçen hafta Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının nasıl olduğu hâlâ anlaşılamamışken ABD'de internet ve navigasyon sistemlerine bağlı araçlardan önemli Çin yazılım ve donanımlarını çıkarmaya zorlayacak düzenleme önerildi. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ''ABD'nin hamlesinin gerçeklere dayanan bir temeli yok'' dedi.
BİNLERCE KİŞİ YARALANDI
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye olarak bilinen güney kesimlerinde ve Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Bekaa Vadisi'nin doğusunda 17 Eylül 2024 tarihinde saat 15.30 sırasında başlayan patlamalar sonucu 3 binden fazla kişi yaralanırken 2'si çocuk en az 12 kişi öldü.
ÇAĞRI CİHAZLARI PATLADI
Aralarında örgüt üyeleri ve bazı sağlık görevlilerinin de bulunduğu Hizbullah mensupları tarafından kullanılan çağrı cihazlarının Lübnan genelinde eşzamanlı patlaması bilişim sistemlerindeki güvenlik endişelerini tekrar ortaya çıkardı.
Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, patlamalar nispeten sınırlı kaldı. Süpermarketlerin kapalı devre videolarından alınan iki ayrı görüntüde, patlamaların sadece çağrı cihazını takan ya da ona en yakın olan kişiyi yaraladığı görüldü.
Hastanelerden gelen ve sosyal medyada paylaşılan videolarda ise yüzü yaralanan, parmaklarını kaybeden ve çağrı cihazının takılı olduğu kalça bölgelerinde açık yaraları olan kişiler olduğu görüldü.
MOSSAD İDDİASI
Lübnanlı üst düzey bir güvenlik kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada, "İsrail dış istihbarat örgütü MOSSAD'ın patlamalardan aylar önce, Hizbullah tarafından sipariş edilen 5 bin adet Tayvan yapımı çağrı cihazının içine az miktarda patlayıcı yerleştirdiğini" söyledi.
CİHAZLAR EŞLEŞTİ
Reuters, yapılan incelemeler sonucu, imha edilmiş çağrı cihazlarının Tayvan merkezli bir çağrı cihazı üreticisi olan Gold Apollo tarafından üretilen çağrı cihazlarıyla eşleştiğini duyurdu.
PATLAYICI MADDE İDDİASI
Bazı güvenlik kaynakları, patlamaların cihazların bataryalarında yaşanan aşırı ısınmadan kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Ancak hâkim görüşe göre MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazı tedarik zincirine sızmış olabilir. New York Times'a göre İsrail istihbaratı, Lübnan'a ithal edilmeden önce çağrı cihazlarının içine hafif oranda patlayıcı madde yerleştirdi.
'OLASI DEĞİL'
Bu görüşe katılmayan, Newcastle Üniversitesi'nde lityum iyon pil güvenliği uzmanı Paul Christensen, basına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
“Burada söz konusu olan nispeten küçük bir bataryanın alevler içinde patlaması. Burada ölümcül bir patlamadan bahsetmiyoruz... Sezgilerim bana patlayıcı yerleştirmenin pek olası olmadığını söylüyor...”
ABD'DEN YENİ DÜZENLEME
Tüm bu yaşananların ardından patlamaların sırrı halen çözülememişken ABD'den güvenlik endişesine karşın düzenleme haberi geldi.
ÇİN YAZILIMI...
ABD Ticaret Bakanlığı 23 Eylül 2024 Pazartesi günü, gelecekte Amerikalı ve diğer büyük otomobil üreticilerini ABD'deki internet ve navigasyon sistemlerine bağlı araçlardan önemli Çin yazılım ve donanımlarını çıkarmaya zorlayacak düzenlemeyi önerdi.
OTONOM SÜRÜŞ VE BATARYA TEHLİKESİ
Elektrikli otomobiller başta olmak üzere otonom sürüşe imkân tanıyan araçların kendi kendine hareket edebilmesi ve kayıt alabilmesi uzun süredir tartışılıyor. Ayrıca bataryalı araçların fosil yakıtlı araçlara göre çok daha ölümcül risk doğuracak şekilde yanmaları ve zor söndürülmeleri birçok güvenlik endişesini doğuruyor. Olası bir kasıt ile bu araçların buluduğu yerde birtakım zararlara yol açması ihtimali üzerinde duruluyor.
MANTIKSIZ AÇIKLAMASI
Reuters'ın aktardığına göre Çin, ABD'nin ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle yollarındaki araçlarda Çin yazılım ve donanımını yasaklama önerilerine yanıt olarak, ABD'yi şirketlerine yönelik “mantıksız baskıyı” durdurmaya çağırdı.
Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, “ABD'nin hamlesinin gerçeklere dayanan bir temeli yok, piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerini ihlal ediyor ve tipik bir korumacı yaklaşım” dedi.
TEDARİK ZİNCİRİ
Sözcü yaptığı açıklamada, bu eylemin “Çin ve ABD arasında bağlantılı araçlar alanındaki normal işbirliğini ciddi şekilde etkilediğini, küresel otomotiv endüstrisi tedarik zincirini bozduğunu ve ABD'li tüketicilerin çıkarlarına zarar verdiğini” söyledi.
MANİPÜLE EDİLEBİLİR ENDİŞESİ!
Çin otomobil ve kamyonlarının ABD pazarına girişini fiilen engelleyecek olan bu hamle, Çin'e bağlı araçların ABD sürücüleri ve altyapısı hakkında veri toplaması ve araçların yabancılar tarafından manipüle edilebileceği endişelerini de beraberinde getiriyor.
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