Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlamasının ardından ABD, otomobil üreticilerine Çin'e karşı güvenlik düzenlemesi önerisinde bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan sert cevap geldi.

Savaşkan İskefli
25 Eylül 2024 Çarşamba, 18:47
Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

Bilişimde güvenlik endişeleri ABD'yi harekete geçirdi. Geçen hafta Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının nasıl olduğu hâlâ anlaşılamamışken ABD'de internet ve navigasyon sistemlerine bağlı araçlardan önemli Çin yazılım ve donanımlarını çıkarmaya zorlayacak düzenleme önerildi. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ''ABD'nin hamlesinin gerçeklere dayanan bir temeli yok'' dedi.

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

BİNLERCE KİŞİ YARALANDI

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye olarak bilinen güney kesimlerinde ve Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Bekaa Vadisi'nin doğusunda 17 Eylül 2024 tarihinde saat 15.30 sırasında başlayan patlamalar sonucu 3 binden fazla kişi yaralanırken 2'si çocuk en az 12 kişi öldü.

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

ÇAĞRI CİHAZLARI PATLADI

Aralarında örgüt üyeleri ve bazı sağlık görevlilerinin de bulunduğu Hizbullah mensupları tarafından kullanılan çağrı cihazlarının Lübnan genelinde eşzamanlı patlaması bilişim sistemlerindeki güvenlik endişelerini tekrar ortaya çıkardı. 

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, patlamalar nispeten sınırlı kaldı. Süpermarketlerin kapalı devre videolarından alınan iki ayrı görüntüde, patlamaların sadece çağrı cihazını takan ya da ona en yakın olan kişiyi yaraladığı görüldü.

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

Hastanelerden gelen ve sosyal medyada paylaşılan videolarda ise yüzü yaralanan, parmaklarını kaybeden ve çağrı cihazının takılı olduğu kalça bölgelerinde açık yaraları olan kişiler olduğu görüldü.

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

MOSSAD İDDİASI

Lübnanlı üst düzey bir güvenlik kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada, "İsrail dış istihbarat örgütü MOSSAD'ın patlamalardan aylar önce, Hizbullah tarafından sipariş edilen 5 bin adet Tayvan yapımı çağrı cihazının içine az miktarda patlayıcı yerleştirdiğini" söyledi.

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

CİHAZLAR EŞLEŞTİ

Reuters, yapılan incelemeler sonucu, imha edilmiş çağrı cihazlarının Tayvan merkezli bir çağrı cihazı üreticisi olan Gold Apollo tarafından üretilen çağrı cihazlarıyla eşleştiğini duyurdu.

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

PATLAYICI MADDE İDDİASI

Bazı güvenlik kaynakları, patlamaların cihazların bataryalarında yaşanan aşırı ısınmadan kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Ancak hâkim görüşe göre MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazı tedarik zincirine sızmış olabilir. New York Times'a göre İsrail istihbaratı, Lübnan'a ithal edilmeden önce çağrı cihazlarının içine hafif oranda patlayıcı madde yerleştirdi.

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

'OLASI DEĞİL'

Bu görüşe katılmayan, Newcastle Üniversitesi'nde lityum iyon pil güvenliği uzmanı Paul Christensen, basına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

“Burada söz konusu olan nispeten küçük bir bataryanın alevler içinde patlaması. Burada ölümcül bir patlamadan bahsetmiyoruz... Sezgilerim bana patlayıcı yerleştirmenin pek olası olmadığını söylüyor...”

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

ABD'DEN YENİ DÜZENLEME

Tüm bu yaşananların ardından patlamaların sırrı halen çözülememişken ABD'den güvenlik endişesine karşın düzenleme haberi geldi.

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

ÇİN YAZILIMI...

ABD Ticaret Bakanlığı 23 Eylül 2024 Pazartesi günü, gelecekte Amerikalı ve diğer büyük otomobil üreticilerini ABD'deki internet ve navigasyon sistemlerine bağlı araçlardan önemli Çin yazılım ve donanımlarını çıkarmaya zorlayacak düzenlemeyi önerdi.

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

OTONOM SÜRÜŞ VE BATARYA TEHLİKESİ

Elektrikli otomobiller başta olmak üzere otonom sürüşe imkân tanıyan araçların kendi kendine hareket edebilmesi ve kayıt alabilmesi uzun süredir tartışılıyor. Ayrıca bataryalı araçların fosil yakıtlı araçlara göre çok daha ölümcül risk doğuracak şekilde yanmaları ve zor söndürülmeleri birçok güvenlik endişesini doğuruyor. Olası bir kasıt ile bu araçların buluduğu yerde birtakım zararlara yol açması ihtimali üzerinde duruluyor. 

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

MANTIKSIZ AÇIKLAMASI

Reuters'ın aktardığına göre Çin, ABD'nin ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle yollarındaki araçlarda Çin yazılım ve donanımını yasaklama önerilerine yanıt olarak, ABD'yi şirketlerine yönelik “mantıksız baskıyı” durdurmaya çağırdı.

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, “ABD'nin hamlesinin gerçeklere dayanan bir temeli yok, piyasa ekonomisi ve adil rekabet ilkelerini ihlal ediyor ve tipik bir korumacı yaklaşım” dedi.

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

TEDARİK ZİNCİRİ

Sözcü yaptığı açıklamada, bu eylemin “Çin ve ABD arasında bağlantılı araçlar alanındaki normal işbirliğini ciddi şekilde etkilediğini, küresel otomotiv endüstrisi tedarik zincirini bozduğunu ve ABD'li tüketicilerin çıkarlarına zarar verdiğini” söyledi.

Fitil Lübnan'da ateşlendi! ABD ile Çin arasında güvenlik restleşmesi

MANİPÜLE EDİLEBİLİR ENDİŞESİ!

Çin otomobil ve kamyonlarının ABD pazarına girişini fiilen engelleyecek olan bu hamle, Çin'e bağlı araçların ABD sürücüleri ve altyapısı hakkında veri toplaması ve araçların yabancılar tarafından manipüle edilebileceği endişelerini de beraberinde getiriyor.

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