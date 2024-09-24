1 haftada iki kez: BM Güvenlik Konseyi 'Lübnan' için toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 hafta içinde ikinci kez Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak.

1 haftada iki kez: BM Güvenlik Konseyi 'Lübnan' için toplanacak
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AA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 23:45

Dönem Başkanı Slovenya Daimi Temsilciliğinden edinilen bilgiye göre, oturum yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşecek.

Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.

Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.

BMGK, 20 Eylül'de Cezayir'in talebiyle acil oturumla toplanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.


Etiketler: #Lübnan #BM #hava saldırısı

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