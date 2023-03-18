Hindistan'da işçiler çay toplama mesaisinde

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki çay tarlalarında çalışan yerel işçiler, bel hizasındaki çay çalılarının arasından geçerek taze yaprakları topluyor ve topladıkları yaprakları tarlalardan taşıyorlar.

Assam, Hindistan'ın en büyük ve en verimli çay yetiştirme alanı ve aynı zamanda Hindistan'a özgü bir siyah çay türü olan Camellia sinensis'in anavatanı olarak biliniyor. Bu tropik bölgede çay üretimi ve çay toplama sezonu genellikle Mart'tan Ekim'e kadar sürüyor.