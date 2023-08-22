Bilim insanları 'büyük çöküşün' tarihini tespit etti

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bilim insanları 1970'lerde, 'insanlığın kıyameti' şeklinde tarif ettikleri büyük çöküşün ne zaman gerçekleşeceğini belirlemek için bir yöntem geliştirdi ve çalışmanın sonucunda büyük çöküş için net bir tarih verildi.

Bugünlerde yaşadıklarımız, çalışmayı yürüten bilim insanlarının ne denli isabetli öngörülerde bulunduklarının kanıtı niteliğinde... Gelin, hep birlikte onlara bir göz atalım.