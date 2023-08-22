Bilim insanları 'büyük çöküşün' tarihini tespit etti
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bilim insanları 1970'lerde, 'insanlığın kıyameti' şeklinde tarif ettikleri büyük çöküşün ne zaman gerçekleşeceğini belirlemek için bir yöntem geliştirdi ve çalışmanın sonucunda büyük çöküş için net bir tarih verildi.
Bugünlerde yaşadıklarımız, çalışmayı yürüten bilim insanlarının ne denli isabetli öngörülerde bulunduklarının kanıtı niteliğinde... Gelin, hep birlikte onlara bir göz atalım.
1972 yılında bir grup araştırmacı, 2020'lerde doğal kaynakların tükeneceği ve artan maliyetlerin ekonomik büyüme beklentilerini altüst edeceğini belirterek, olası bir kıyamet senaryosunun risklerini araştırdı.
The Guardian'ın haberine göre, İsviçre merkezli, Roma Kulübü adlı düşünce kuruluşu bir "sistem dinamiği modeli" yayınladı.
Mevcut ve eski devlet başkanları, Birleşmiş Milletler bürokratları, hükümet yetkilileri, diplomatlar, bilim insanları, ekonomistler ve iş dünyası liderlerinin de içinde bulunduğu bir grup tarafından kullanılan bu model, büyümenin sınırlarını (LtG) tespit ederek, "küresel ekolojik ve ekonomik çöküşün 21. yüzyılın ortalarında yaşanacağını" öngördü.
Buna göre Dünya, fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazları nedeniyle onarılamayacak şekilde tahrip olmuş; yeni nesiller, mineral kaynaklarında kıtlığın hüküm sürdüğü, radyoaktif ve ağır metal kirliliğine sahip bir gezegen mirasıyla karşı karşıya kalmıştır.
Çalışmada, büyük çöküşün 2040 yılı civarlarında gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. Ancak yayınlandığı 1970'lerde tartışmalı olarak kabul edilmiştir.
KPMG'nin Danışmanlık, İç Denetim ve Kurumsal Risk Direktörü Gaya Herrington ise Kasım 2020'de Yale Journal of Ecology'de yayınlanan bir makale ile çöküşün tarihini tespit eden "büyümenin sınırları" yani "LtG" modelini güncellemiştir..
Herrington'un tahminlerine göre, endüstriyel üretimin artması ve kaynakların hızla azalmasıyla doğru orantılı olarak nüfus da hızla azalcaktır.
Herrington'un çalışması, toplumun sürdürülebilir teknolojilere ve adil insani gelişime yatırım yaparak gidişatı değiştirme ve çöküşü önlemek için yaklaşık on yıl kadar süresi kaldığını ortaya koymaktadır.
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- Motorine dev zam geldi!
- Borsada ‘sızıntı’ vurgunu
- Yargı kararını verdi...
- Adalar’a talan kapıda
- Sayıştay’ın sakladığı milyonluk usulsüzlük
- Otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı
- Citi’den dolar/TL tahmini
- 5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü!
- Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı