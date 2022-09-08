iPhone 14 Pro satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı?

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 14:48
<p>Dünyanın dev teknoloji şirketi <strong>Apple’ın iPhone</strong> serisinin yeni modeli olan iPhone 14 dün akşam canlı yayında tanıtıldı. </p> <p><strong>iPhone 14 Pro'</strong>nun Türkiye'deki satış fiyatı <strong>39 bin 999</strong> lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Max'ın ise <strong>43 bin 999</strong> liradan satılacağı açıklandı.</p> <p>Peki, iPhone 14 pro satın almak için insanların hangi ülkede kaç gün çalışması gerekiyor?</p>

Dünyanın dev teknoloji şirketi Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 14 dün akşam canlı yayında tanıtıldı. 

iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı.

Peki, iPhone 14 pro satın almak için insanların hangi ülkede kaç gün çalışması gerekiyor?

<p><strong>İSVİÇRE</strong>: 5.5 gün</p>

İSVİÇRE: 5.5 gün

<p><strong>AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ</strong>: 8 gün </p>

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: 8 gün 

<p><strong>AVUSTRALYA: </strong>6 gün</p>

AVUSTRALYA: 6 gün

<p><strong>ALMANYA:</strong> 10 gün</p>

ALMANYA: 10 gün

<p><strong>FRANSA:</strong> 11 gün</p>

FRANSA: 11 gün

<p><strong>İTALYA:</strong> 13 gün</p>

İTALYA: 13 gün

<p><strong>İNGİLTERE:</strong> 13 gün</p>

İNGİLTERE: 13 gün

<p><strong>İSPANYA:</strong> 13 gün</p>

İSPANYA: 13 gün

<p><strong>YUNANİSTAN:</strong> 28 GÜN</p>

YUNANİSTAN: 28 GÜN

<p><strong>TÜRKİYE:</strong> 218 gün</p> <p>iPhone 14 Pro 128 GB modelini baz alarak yaptığımız hesaplamaya göre; </p> <p>Türkiye'de iPhone 14 Pro'nun sadece <strong>sadece vergisini</strong> ödemek için bir kişinin tam <strong>3.5 ay</strong> çalışması gerekiyor.</p>

TÜRKİYE: 218 gün

iPhone 14 Pro 128 GB modelini baz alarak yaptığımız hesaplamaya göre; 

Türkiye'de iPhone 14 Pro'nun sadece sadece vergisini ödemek için bir kişinin tam 3.5 ay çalışması gerekiyor.

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