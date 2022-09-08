iPhone 14 Pro satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı?
Dünyanın dev teknoloji şirketi Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 14 dün akşam canlı yayında tanıtıldı.
iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı.
Peki, iPhone 14 pro satın almak için insanların hangi ülkede kaç gün çalışması gerekiyor?
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