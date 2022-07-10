İtalya'nın başkenti Roma'da büyük yangın
Video Haberler
- Beykoz'da su baskını: Bir eve yıldırım düştü
- Beyaz Saray önünde 'kürtajı yasallaştırın' protestosu
- 7 aile arasında kavga: 5’i ağır 54 yaralı
- Meteor gökyüzünü aydınlattı
- Siyah aileye küfürler yağdırdı
- 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
- Takım patronundan İtalyan medyasına tepki!
- Bankamatikler ve acil durum hattı çalışmadı
- Hedef gösterdi, maskesi düştü
- '2002'deki oy seviyesinin altına indi'
- AFAD'dan 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
- 'Biz bu değiliz'
- AKP'nin bayram hediyesi
- TL'de 5 tertip 5 başkan görüldü
- Esad'dan 11 yıl sonra bir ilk