Bağcılar'da tek katlı binada yangın

Bağcılar'da medikal ürün satan iş yerinin depo olarak kullandığı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DHA
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:30
Bağcılar'da tek katlı binada yangın
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Yangın, Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'nde medikal ürün satan bir iş yerinin depo olarak kullandığı tek katlı binanın bahçesinde çıktı.

Kısa sürede yangın binaya sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. 

Söndürme çalışmaları sürüyor.


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