Kredi notu B3 olan 10 ülke

Ülke kredi notu, bir ülkenin finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirme yeterliliğine sahip olup olmadığı hakkında görüşleri ifade etmektedir.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ticari ve kamu işletmelerinin çıkardığı bonolar üzerinde uluslararası finansal araştırmalar sağlar ve ona göre ülkelere kredi notu verir.

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirmeye gitti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B2"den "B3"e düşürüldüğü, kredi notu görünümünün "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

Bizde sizler için B3 notu olan diğer ülkeleri derledik. İşte kredi notu B3 olan bazı ülkeler...