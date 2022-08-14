Kredi notu B3 olan 10 ülke
Ülke kredi notu, bir ülkenin finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirme yeterliliğine sahip olup olmadığı hakkında görüşleri ifade etmektedir.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ticari ve kamu işletmelerinin çıkardığı bonolar üzerinde uluslararası finansal araştırmalar sağlar ve ona göre ülkelere kredi notu verir.
Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirmeye gitti.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B2"den "B3"e düşürüldüğü, kredi notu görünümünün "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.
Bizde sizler için B3 notu olan diğer ülkeleri derledik. İşte kredi notu B3 olan bazı ülkeler...
Kredi Notu Bosna Hersek Kırgızistan Moldova Moğolistan Nikaragua Nijerya PAKistan Svaziland Tacikistan
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
- Festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
- Banka müdürünün rehin alındığı olayda yeni gelişme
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
- 540 gramlık parmak bebeğe kök hücre mucizesi
- 'BALKIZ' doğaya bırakıldı
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Senin bineceğin tek otobüs...'
- Yeni skandal polislik sınavı mı?
- 'Emniyet'teki dostlarını arayıp...'
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'
- 'Kılıçdaroğlu üstüne basa basa söyledi'
- 'Bu aklın ülkemize verecek hiçbir faydası kalmadı'
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu