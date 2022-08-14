Kredi notu B3 olan 10 ülke

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 07:00
<p>Ülke kredi notu, bir ülkenin finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirme yeterliliğine sahip olup olmadığı hakkında görüşleri ifade etmektedir.</p> <p>Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's  ticari ve kamu işletmelerinin çıkardığı bonolar üzerinde uluslararası finansal araştırmalar sağlar ve ona göre ülkelere kredi notu verir.</p> <p>Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirmeye gitti.</p> <p>Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun <strong>"B2"den "B3"e</strong> düşürüldüğü, kredi notu görünümünün "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.</p> <p><strong>Bizde sizler için B3 notu olan diğer ülkeleri derledik. İşte kredi notu B3 olan bazı ülkeler...</strong></p>

Ülke kredi notu, bir ülkenin finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirme yeterliliğine sahip olup olmadığı hakkında görüşleri ifade etmektedir.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's  ticari ve kamu işletmelerinin çıkardığı bonolar üzerinde uluslararası finansal araştırmalar sağlar ve ona göre ülkelere kredi notu verir.

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirmeye gitti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B2"den "B3"e düşürüldüğü, kredi notu görünümünün "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

Bizde sizler için B3 notu olan diğer ülkeleri derledik. İşte kredi notu B3 olan bazı ülkeler...

<p><strong><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;">Ülke: </span></strong><strong><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;">Bosna Hersek</span></strong></p> <p><strong>Moody's Kredi notu:</strong> B3</p>

Ülke: Bosna Hersek

Moody's Kredi notu: B3

<p><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: sans-serif;"><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;">Ülke: </span></strong>Kırgızistan</span></p> <p><strong>Moody's Kredi notu:</strong> B3</p>

Ülke: Kırgızistan

Moody's Kredi notu: B3

<p><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: sans-serif;"><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;">Ülke: </span></strong>Moldova</span></p> <p><strong>Moody's Kredi notu:</strong> B3</p>

Ülke: Moldova

Moody's Kredi notu: B3

<p><strong><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;">Ülke: </span></strong><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;">Moğolistan</span></p> <p><strong>Moody's Kredi notu:</strong> B3</p>

Ülke: Moğolistan

Moody's Kredi notu: B3

<p><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;"><strong style="font-family: sans-serif;"><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;">Ülke: </span></strong>Nikaragua</span></p> <p><strong>Moody's Kredi notu:</strong> B3</p>

Ülke: Nikaragua

Moody's Kredi notu: B3

<p><strong><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;">Ülke: </span></strong><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;">Nijer</span></p> <p><strong>Moody's Kredi notu:</strong> B3</p>

Ülke: Nijer

Moody's Kredi notu: B3

<p><strong><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;">Ülke: </span></strong><span style="background-color: #ffffff; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px;">Pakistan</span></p> <p><strong>Moody's Kredi notu:</strong> B3</p>

Ülke: Pakistan

Moody's Kredi notu: B3

<p><strong><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;">Ülke: </span></strong><span style="background-color: #ffffff; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px;">Svaziland</span></p> <p><strong>Moody's Kredi notu:</strong> B3</p>

Ülke: Svaziland

Moody's Kredi notu: B3

<p><strong><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px; background-color: #ffffff;">Ülke: </span></strong><span style="background-color: #ffffff; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 16.875px;">Tacikistan</span></p> <p><strong>Moody's Kredi notu:</strong> B3</p>

Ülke: Tacikistan

Moody's Kredi notu: B3

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