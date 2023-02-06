Maraş depremi dünya basınının manşetlerinde
BBC depremi, "Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen depremde çok sayıda kişi öldü" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Haberde, ABD Jeoloji Araştırma dairesine ait şu veriler paylaşıldı: "7,8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 04:17'de (01:17 GMT) Gaziantep şehri yakınlarında 17,9 km (11 mil) derinlikte meydana geldi..."
NY Times, "Canlı Güncellemeler: Ölümcül Deprem Türkiye'yi Çarptı ve İsrail ve Suriye'de Hissedildi 7.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verirken, "ABD Jeoloji Araştırma Merkezi, Türkiye'de önemli kayıpların olma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu" denildi.
CNN'in son dakika canlı yayınında, depremin görüntülerine yer verildi. Haber okuyuculara, "Türkiye'nin güneyinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde en az 17 kişi hayatını kaybetti" başlığı ile duyurulurken, "Türkiye'de erken saatlerde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki şiddetli depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti, artçı sarsıntılar bölgede hissedilirken binaları devirdi ve şehir sakinleri sokaklara döküldü" ifadelerine yer verildi.
Guardian, haberi okuyucularına, "Suriye sınırına yakın 7.8 büyüklüğündeki deprem vururken çok sayıda kişi öldü" ifadelerine yer verildi.
Guardian, depremle ilgili güncellemeleri okuyucularına anlık olarak duyuruyor.
Reuters'ta yer alan haberde, "Türk makamları, uluslararası yardım çağrısı anlamına gelen '4. seviye alarm' ilan ederken, Kahramanmaraş şehri çevresindeki bölgeye kurtarma ekipleri ve uçak tedarik edildi. Yetkililer, Malatya'da en az 23, Şanlıurfa'da 17, Diyarbakır'da 6 ve Osmaniye'de 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Suriye sınırının güneyinde, 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi" ifadelerine yer verildi.
Bloomberg'in haberinde şu ifadeler yer aldı:
"Şiddeti 7.4 olan deprem sabaha karşı meydana geldi. Türk hükümeti, kurtarma görevlilerinin Suriye sınırı boyunca çöken apartmanlarda insanları kurtarmaya çalıştığını söyledi. Suriye, Lübnan, Kıbrıs, Irak, Mısır ve İsrail'e kadar hissedilen depremde çok sayıda bina çöktü ve bazı otoyollar hasar gördü..."
Çin devlet medyası Xinhua'da şu ifadeler yer aldı:
"Ülkenin afet dairesinin bildirdiğine göre, Pazartesi sabahı erken saatlerde Kahramanmaraş'ın güneyindeki Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti..."
İsrail basını, 7,8 büyüklüğündeki sarsıntının tüm bölgeyi sarstığını, büyük hasara yol açarak en az 100 kişinin canına mal olduğunu, İsrail'in de depremle sarsıldığını, ancak ölüm ya da yaralanma bildirilmediğini duyurdu.
AP, Suriye makamlarından gelen bilgilere dayandırdığı haberinde Suriye'de, Türkiye merkezli depremden ölenlerin sayısının 62 olduğunu, Türkiye'deki ölü sayısının ise 38'e yükseldiğini duyurdu. Ölü ve yaralı sayısının artabileceği bildirildi.
Hindistan basını, olayı acil koduyla duyururken, "Türkiye büyük fay hatları üzerinde konuşlu ve sık sık depremlerle sarsılıyor" ifadelerine yer verdi.
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