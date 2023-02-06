Maraş depremi dünya basınının manşetlerinde

İsrail basını, 7,8 büyüklüğündeki sarsıntının tüm bölgeyi sarstığını, büyük hasara yol açarak en az 100 kişinin canına mal olduğunu, İsrail'in de depremle sarsıldığını, ancak ölüm ya da yaralanma bildirilmediğini duyurdu.