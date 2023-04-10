Milyarderleri gecekondu mahallesine uyarladı
Hindistan'da yaşayan bir dijital görsel sanatçısı, yapay zeka aracılığıyla dünyanın sayılı zenginlerini gecekondu mahallesinde yaşayan kişiler olarak resmetti.
Resimleri Instagram'da paylaşan sanatçı, resimlerin bulunduğu paylaşıma "Slumdog Milyarder" ismini verdi.
Hindistan'da yoksul bir çocuğun "Kim Milyoner olmak ister?" yarışmasında, geçmiş tecrübelerini hatırlayarak büyük ödüle ulaşmasını anlatan "Slumdog Milyoner" filmine gönderme yapmış oldu.
"Slumdog Milyarder" paylaşımında; Eski ABD Başkanı Donald Trump
Microsoft'un patronu Bill Gates,
Meta CEO'su Mark Zuckerberg,
Amerikalı yatırımcı Warren Buffett,
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos,
Hintli iş adamı Mukesh Ambani,
Twitter'ın yeni patronu ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a yer aldı.
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