Milyarderleri gecekondu mahallesine uyarladı

Resimleri Instagram'da paylaşan sanatçı, resimlerin bulunduğu paylaşıma "Slumdog Milyarder" ismini verdi.



Hindistan'da yoksul bir çocuğun "Kim Milyoner olmak ister?" yarışmasında, geçmiş tecrübelerini hatırlayarak büyük ödüle ulaşmasını anlatan "Slumdog Milyoner" filmine gönderme yapmış oldu.

