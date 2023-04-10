Milyarderleri gecekondu mahallesine uyarladı

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2023 Pazartesi, 11:25
<p>Hindistan'da yaşayan bir dijital görsel sanatçısı, yapay zeka aracılığıyla dünyanın sayılı zenginlerini gecekondu mahallesinde yaşayan kişiler olarak resmetti.</p>

Hindistan'da yaşayan bir dijital görsel sanatçısı, yapay zeka aracılığıyla dünyanın sayılı zenginlerini gecekondu mahallesinde yaşayan kişiler olarak resmetti.

<p>Resimleri Instagram'da paylaşan sanatçı, resimlerin bulunduğu paylaşıma&nbsp;<strong>"Slumdog Milyarder"</strong>&nbsp;ismini verdi.<br><br>Hindistan'da yoksul bir çocuğun&nbsp;<strong>"Kim Milyoner olmak ister?"</strong>&nbsp;yarışmasında, geçmiş tecrübelerini hatırlayarak büyük ödüle ulaşmasını anlatan&nbsp;<strong>"Slumdog Milyoner"</strong>&nbsp;filmine gönderme yapmış oldu.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Resimleri Instagram'da paylaşan sanatçı, resimlerin bulunduğu paylaşıma "Slumdog Milyarder" ismini verdi.

Hindistan'da yoksul bir çocuğun "Kim Milyoner olmak ister?" yarışmasında, geçmiş tecrübelerini hatırlayarak büyük ödüle ulaşmasını anlatan "Slumdog Milyoner" filmine gönderme yapmış oldu. 

<p><strong>"Slumdog Milyarder"</strong> paylaşımında; Eski ABD Başkanı Donald Trump</p><p><br></p>

"Slumdog Milyarder" paylaşımında; Eski ABD Başkanı Donald Trump


<p>Microsoft'un patronu Bill Gates,</p>

Microsoft'un patronu Bill Gates,

<p>Meta CEO'su Mark Zuckerberg,</p>

Meta CEO'su Mark Zuckerberg,

<p>Amerikalı yatırımcı Warren Buffett,</p>

Amerikalı yatırımcı Warren Buffett,

<p>Amazon'un kurucusu Jeff Bezos,<br data-mce-bogus="1"></p>

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos,

<p>Hintli iş adamı Mukesh Ambani,<br></p>

Hintli iş adamı Mukesh Ambani,

<p>Twitter'ın yeni patronu ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a yer aldı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Twitter'ın yeni patronu ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a yer aldı.

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