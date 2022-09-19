Diana, Kurt Cobain, Tupac..: O isimler hala yaşasaydı nasıl gözükeceklerdi?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği birçok ünlü isim, zamansız vedalarıyla aramızdan ayrıldılar.

Tüm dünyada tanınan ve döneminde fırtınalar estiren o ünlü isimlerin hala yaşasalardı nasıl gözükeceklerini hiç düşündünüz mü?

Teknoloji ve sanatın birleşimi tahmin edemeyeceğiniz bir sonuçla bu soruya cevap veriyor.