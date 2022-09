Diana, Kurt Cobain, Tupac..: O isimler hala yaşasaydı nasıl gözükeceklerdi?

Kaybettiğimiz ünlü isimlerin bugünki hallerini kafanızda canlandırmaya çalışmanıza gerek yok çünkü sanatçı Alper Yeşiltaş ''As if nothing happened'' (Hiçbir şey olmamış gibi) adını verdiği çalışmasında başarılı bir şekilde bu hayali gerçeğe dönüştürmüş.

Çıkan sonuçlara gelin birlikte bakalım. İşte, dünyaca ünlü isimler yaşasalardı bugün nasıl görünürlerdi?