Diana, Kurt Cobain, Tupac..: O isimler hala yaşasaydı nasıl gözükeceklerdi?
Tüm dünyanın yakından takip ettiği birçok ünlü isim, zamansız vedalarıyla aramızdan ayrıldılar.
Tüm dünyada tanınan ve döneminde fırtınalar estiren o ünlü isimlerin hala yaşasalardı nasıl gözükeceklerini hiç düşündünüz mü?
Teknoloji ve sanatın birleşimi tahmin edemeyeceğiniz bir sonuçla bu soruya cevap veriyor.
Kaybettiğimiz ünlü isimlerin bugünki hallerini kafanızda canlandırmaya çalışmanıza gerek yok çünkü sanatçı Alper Yeşiltaş ''As if nothing happened'' (Hiçbir şey olmamış gibi) adını verdiği çalışmasında başarılı bir şekilde bu hayali gerçeğe dönüştürmüş.
Çıkan sonuçlara gelin birlikte bakalım. İşte, dünyaca ünlü isimler yaşasalardı bugün nasıl görünürlerdi?
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