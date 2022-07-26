Piyango biletçisi Nimet Abla kimdir? Nimet Abla nasıl ünlü oldu? Ünlü biletçi Nimet Abla'nın hikayesi...

26 Temmuz 2022 Salı, 17:39

Milli Piyango biletleri ile ünlenen Nimet Abla'nın hikayesini ölüm yıldönümünde okurlarla paylaşıyoruz. İşte ünlü piyango biletçisi Nimet Abla'nın hikayesi...

NİMET ABLA KİMDİR?

Melek Nimet Özden veya halk arasında bilinen adıyla Nimet Abla 1899'da İstanbul'da doğdu. 27 Temmuz 1978'de ise yaşamını yitirdi.

1928 yılında eşinin Eminönü Yeni Cami önündeki tütüncü ve sarraflık dükkanında müşterilerine Türk Tayyare Cemiyeti'nin çıkardığı piyango biletlerini satmaya başlamasıyla Nimet Abla’nın ilk biletçilik temelleri atılmış olur.

NİMET ABLA NASIL ÜNLÜ OLDU?

Eşi, Tayyare piyango biletlerinin ser bayisi olarak biletleri, tanıtmak maksadıyla küçük esnaflara dağıtır. Satılan biletlerin paralarını tahsil edemeyince işletmesi büyük zarara uğrar ve kapatma noktasını getirir.

Tanıtım amacıyla dağıtılan biletlerin parasını toplayamayınca iflasın eşiğine gelen aile, "Nimet Abla"nın girişimiyle kurtuldu.

Nimet Özden, Türk Tayyare Cemiyeti'nden bayilik aldı. 1931 yılında sattığı bir bilete büyük yılbaşı ikramiyesi olan yüz bin liranın çıkması ve basının bu durumu fotoğraf ve röportajlarla kamuoyuna sunması, Nimet Abla gişesinin ününü artırdı.

1938'de Eminönü'deki istimlak çalışmaları nedeniyle şimdiki yerine taşınan bilet gişesi, giderek Türkiye çapında tanınmaya başladı. Reklama önem veren Nimet Abla, bilet alanlara kazandırdığı paralar için gazetelere ilan verdi.

Ağustos 1963 yılında Esentepe'de kendi adını vermiş olduğu bir cami inşaatına başladı ve 1970 yılında biten camiyi hizmete açtı (Hacı Nimet Özden Camii).

Bu camiiye gelir kaynağı olması için 1971 yılında boğazdaki villasını satarak Hacı Nimet ismiyle bir vakıf kurmuş ve tüm gayrimenkullerini vakfa bağışlamıştır. Cami 2007 yılında bir dönem, kumar parasıyla yapıldığı gerekçesiyle cemaatsiz kalmıştır.

Rahatsızlanarak felç yaşadığı 1970'lere kadar yoğun şekilde çalışan Melek Nimet Özden, Milli Piyango idaresi üzerinde etkin bir öneme sahip olup, Türk halkının "bilinirlikleri" sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Nimet Abla gişesinin bugün merkez dışında iki de şubesi bulunmaktadır.

NİMET ABLA'NIN ATATÜRK SEVGİSİ

İlki 36 yaşında olmak üzere defalarca hacca giden Nimet Abla, Atatürk'e büyük bir sevgi ve hayranlık beslemektedir. Bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği değere olan inancının bir saygısı olarak her yıl Mustafa Kemal Atatürk adına mevlit okuturdu.