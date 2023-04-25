Ölüm Vadisi'nde Lyrids Meteor Yağmuru görüntülendi
Lyrids Meteor Yağmuru ve Samanyolu galaksisi Kaliforniya'da görüntülendi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Lyrids Meteor Yağmuru ve Samanyolu galaksisi güzel görüntüler oluşturdu
Kaliforniya eyaletinin Panamint Springs beldesindeki Ölüm Vadisi'nde Lyrids Meteor Yağmuru ve Samanyolu galaksisi görüntülendi.
METEOR YAĞMURU NEDİR?
Meteor yağmuru, bir miktar meteorun gece gökyüzündeki bir noktadan ortaya çıkarak ışık yaydığı gözlemlenen göksel bir olaydır.
Meteorların çoğu bir kum tanesinden daha küçüktür, bu nedenle neredeyse tamamı parçalanır ve Dünya'nın yüzeyine asla çarpmaz. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir. Çok yoğun veya olağandışı meteor yağmurları, özellikle Leonidler olmak üzere saatte en az 1.000 göktaşı üreten meteor patlamaları ve meteor fırtınaları olarak bilinir.
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