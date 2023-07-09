Star Wars 40. yıl özel parası basılıyor
İngiltere Kraliyet Darphanesi, "Star Wars: Return of the Jedi"ın 40. yıl kutlamaları için, özel tasarlanmış dört farklı hatıra parası bastırılacak.
Kraliyet Darphanesi'nin Koleksiyoncu Hizmetleri Direktörü Rebecca Morgan, "Star Wars: Return of the Jedi'ın 40. yıl dönümünü kutlamak için bu dünya dışı bir koleksiyonu piyasaya sürmekten mutluluk duyuyoruz. Bu koleksiyonun lansmanı ile dünya çapında yeni ve mevcut madeni para koleksiyoncularının yanı sıra Star Wars'un hem Birleşik Krallık'ta hem de uluslararası alanda gelişen hayran kitlesini heyecanlandıracağımız için heyecanlıyız" diye konuştu.
Darth Vader, Emperor Palpatine, Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo ve Chewbacca da yer aldığı 50 penilik madeni paralardaki R2-D2 ve C-3PO'yu içeren tasarımların ilk görselleri paylaşıldı.
Orijinal Star Wars karakterleri ilk kez Birleşik Krallık resmi paralarında yer alacak.
İlk parça, Star Wars koleksiyonunun başlangıcını simgeleyecek şekilde, 10 Temmuz'da sabah 9'da Kraliyet Darphanesi'nin resmi web sitesinde satışa sunulacak.
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