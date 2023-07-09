Star Wars 40. yıl özel parası basılıyor

Kraliyet Darphanesi'nin Koleksiyoncu Hizmetleri Direktörü Rebecca Morgan, "Star Wars: Return of the Jedi'ın 40. yıl dönümünü kutlamak için bu dünya dışı bir koleksiyonu piyasaya sürmekten mutluluk duyuyoruz. Bu koleksiyonun lansmanı ile dünya çapında yeni ve mevcut madeni para koleksiyoncularının yanı sıra Star Wars'un hem Birleşik Krallık'ta hem de uluslararası alanda gelişen hayran kitlesini heyecanlandıracağımız için heyecanlıyız" diye konuştu.