Tarihin en ölümcül keskin nişancılarından biri: Nazi avcısı “Bayan Ölüm”

Sabahın erken saatlerinde cepheye gidiyor, düşmanına olabilecek en yakın noktada saatlerce yatıyordu. 15 saat kıpırdamadan yatabilmek inanılmaz bir kontrol gerektiriyordu. En ufak bir kıpırdama ölüm demekti.

Düşmanını vurmanın nasıl bir his olduğunu soranlara “avcının avını yakaladığı anla aynı” yanıtını verdi.

Pavlichenko, kısa sürede terfi üzerine terfi aldı. Onu büyük bir tehdit olarak gören Naziler kendi taraflarına geçmeleri için "rüşvet" bile teklif ettiler.