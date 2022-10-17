IŞİD'in 'keskin nişancısı' ile 'propaganda figüranı' tutuklandı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:42

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD saflarında görev alıp, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi tespit etti.

TEM ekipleri, 11 Ekim günü sabah saatlerinde harekete geçti. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 6 şüpheli, yakalanıp gözaltına aldı. Bir şüpheli ise adresinde bulunamadı.

SAF DEĞİŞTİRMİŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden H.Z.'nin, Suriye'de örgütün kontrol ettiği bölgelerde 'keskin nişancı' olarak görev yaptığı ortaya çıktı. H.Z.'nin 2015 yılında El-Kaide saflarında silahlı faaliyet yürüttüğü, daha sonra saf değiştirerek IŞİD'e katıldığı belirtildi. H.Z.'nin çatışmalara katıldığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

M.A.'nın (21) ise Suriye'nin Rakka kentinde ailesiyle birlikte örgütsel eğitim aldığı, IŞİD saflarında silahlı çatışmalara katıldığı saptandı. M.S.H.'nin de IŞİD'in propaganda görüntülerinde 'figüranlık' yaptığı kaydedildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z., M.A. ile M.S.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.