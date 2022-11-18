Karadağ'dan Rusya'ya suçlama: Rusya, Sovyetler Birliği'nin yerini almaya çalışıyor

18 Kasım 2022 Cuma, 17:50

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, ülkede düzenlenen Balkan Entegrasyon Forumunda konuştu.

Milo Dukanovic, Rusya'nın revizyonist bir politika izlediği ve uluslararası arenada Sovyetler Birliği'nin yerini almak için bir "Rus ve Sırp dünyası" yaratmaya çalıştığını ileri sürdü.

Dukanovic, "Rusya, bugünün Rusya'sının SSCB kadar önemli hale gelmesi için tarihsel revizyonizm fikri üzerinde yıllardır yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu nedenle, Balkanlar'da bir kopyası olan "Rus dünyası" fikri teşvik ediliyor: "Sırp dünyası"... Biri Sırbistan, diğeri Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti olmak üzere iki hibrit üs geliştiriliyor. Rus medyasının, istihbarat servislerinin, ekonomisinin ve Sırp Ortodoks Kilisesi'nin istismarının güçlü bir varlığı söz konusu" dedi.

Rusya'yı 2016 sonbaharında Karadağ'da yapılan parlamento seçimlerinde darbe hazırlığı yapmakla suçlayan Dukanovic, "Karadağ'da kötü bir deneyim yaşadılar, bu yüzden Ukrayna'ya kaba bir saldırganlıkla saldırmaya karar verdiler" ifadelerini kullandı.

Dukanovic, "Karadağ'da Rus düşmanlığı olmadığını" belirterek, "11 yıl önce üç yüzyıllık devletlerarası ilişkileri kutladık ve şimdi dost olmayan ülkeler listesinde yer alıyoruz" diye konuştu.