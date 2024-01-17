Galler Prensesi Kate Middleton karnından ameliyat oldu
İngiltere'de Galler Prensesi Kate Middleton'ın başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı duyuruldu.
Kensington Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Galler Prensesi Kate Middleton'ın planlı karın ameliyatı için dün Londra'daki özel bir hastaneye yatırıldığı belirtildi.
AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ
Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve iyileşme sürecine devam etmek üzere Kate Middleton'ın evine dönmeden önce 10 ila 14 gün hastanede kalmasının beklendiği ifade edildi.
Middleton'ın mevcut tıbbi tavsiyelere göre, Paskalya sonrasına kadar Kraliyet'teki görevlerine dönmesinin mümkün görünmediği bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Galler Prensesi, bu açıklamanın yaratacağı ilgiyi takdir etmektedir. Kamuoyunun, çocukları için mümkün olduğunca normalliği sürdürme arzusunu ve kişisel tıbbi bilgilerinin gizli kalması isteğini anlayacağını umuyor. Bu nedenle Kensington Sarayı, majestelerinin ilerleyişine ilişkin güncellemeleri yalnızca paylaşılacak önemli yeni bilgiler olduğunda sağlayacaktır."
Kensington Sarayı, Galler Prensesi'nin ne için tedavi gördüğüne ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı ancak durumunun kanserle bir ilişkisinin olmadığı belirtildi.
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