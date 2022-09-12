Gana'da maden kaçakçılığı operasyonu: 8 Çinli yakalandı
Gana'nın Western bölgesinde, yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonda, 8 Çinli gözaltına alındı.
Gana'nın Ellembelle Belediye Başkanı Kwasi Bonzo, yaptığı açıklamada, Western bölgesine bağlı Ellembelle'de yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Kwasi Bonzo, operasyonda 8 Çinli kaçak madencinin yakalandığını ifade etti.
Bonzo, operasyonda kaçak maden ocağında kullanılan makine, alet ve silahlara el konulduğunu kaydederek, ülkedeki madencilik yasağına rağmen kaçak madenciliğin devam etmesini endişe verici olduğunu söyledi.
Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, yasa dışı madencilikle mücadele kapsamında Western bölgesine 200 asker göndermişti.
'ALTIN KÖRFEZİ'
Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında bulunuyor.
Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.
Gana'da yasa dışı maden ocaklarının önlenmesi amacıyla 4 yıl önce Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü kurulmuştu.
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