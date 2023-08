Gazetecilik öğrencisi skandalı ortaya çıkardı: Rektör istifa etti

Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:46

Güncelleme: 11.08.2023 - 15:55

ABD merkezli, Stanford Üniversitesi'nde 1. sınıf gazetecilik öğrencisi olan Theo Baker, üniversite rektörünün merkezinde olduğu bir skandalı ortaya çıkararak, henüz kariyerinin başlarında büyük bir gazetecilik başarısına imza attı. Olay şu şekilde gelişti...

BARKER YAZDI, UZMANLAR HAREKETE GEÇTİ

Geçtiğimiz sonbahar, Baker'ın Stanford'dan yeni mezun olan arkadaşlarından biri, onu bilim insanlarının araştırmalarla ilgili sorularını dile getirdikleri bir web sitesine yönlendirdi. Daha da önemlisi ona, web-sitesinde yer alan ve rektörün araştırma ekibi tarafından hazırlanan raporlardaki sapmalara işaret eden bir gönderiyi gönderdi.

Ekim ayı başlarında Baker, rektör ile ortaklaşa yazılan ve manipüle edildiği iddia edilen görüntüleri içeren makaleleri incelemeleri için bilimsel uzmanları harekete geçirdi. Baker'ın raporu sonucunda, konuyu soruşturması için birden fazla bilimsel uzmanı görevlendirildi.

Uzmanlar geçen hafta, Tessier-Lavigne'in yıllar önce yayınlanan bilimsel makalelerdeki hataları düzeltmediğini ve "olağandışı sıklıkta" veri manipülasyonu yaptığını tespit etti.

BABASI UYARMIŞTI...

Gazeteci ebeveynlere sahip olan Theo, olayı ailesi ile paylaştığında, baba Peter oğluna, "Dikkatli ol. Bu adam dünyaca ünlü bir bilim insanı, sen ise 17 yaşında bir çocuksun" demişti.

Theo'nun annesi Susan Glasser'in eski bir Washington Post editörü ve New Yorker yazarı. Baba Peter Barker'in ise eski bir Washington Post muhabiri ve New York Times Beyaz Saray baş muhabiri olduğu bildirildi.

Theo'nun ısrarlı araştırmaları sonucunda, rektör Marc Tessier-Lavigne hakkında soruşturma başlatıldı. Üstelik Baker'ın okul gazetesi Stanford Daily için yaptığı haberler, rektörün bu ay açıklanan istifasına katkıda bulunmuştu.

REKTÖR: "HABERİM YOK"

Rektör Tessier-Lavigne 19 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada, 31 Ağustos'ta üniversite başkanlığından istifa edeceğini ancak fakültesindeki görevine devam edeceğini duyurdu. Tessier-Lavigne ayrıca üç makalenin geri çekilmesini ve ikisinin de düzeltilmesini isteyeceğini söyledi. Ancak sahtekarlık ve suiistimal iddialarını açıkça çürüttüğünü iddia etti.

Sahtekarlıkla suçlanan rektör konuya ilişkin demecinde şu ifadelere yer verdi:

"Bazı durumlarda daha gayretli olmalıydım ve bunu yapmadığım için pişmanım. Panel'in incelemesi sonucu, laboratuvarımdaki diğer kişiler tarafından da araştırma verilerinin manipüle edildiği tespit edildi. Bu konulardan haberdar olmasam da laboratuvar üyelerimin çalışmalarıyla ilgili sorumluluğu üstlendiğimi açıkça belirtmek isterim."

GENÇ GAZETECİYE ÖDÜL YAĞDI

Baker Şubat ayında, 18 yaşındayken, Stanford Daily'de yaptığı haberlerle özel en prestijli gazetecilik ödüllerinden biri olan George Polk ödülünü kazandı. Baker, Polk ödülünü kazanan en genç kişi oldu.