ABD Başkan adayı Kennedy Jr: Gerçekler, Amerikan halkından saklanıyor

Yayınlanma: 06.06.2023 - 15:31

Güncelleme: 06.06.2023 - 15:31

ABD eski Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve Demokratların başkan adayı olan Robert Kennedy Jr, Fox News'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın cephede 350 bin kadar insanını kaybettiğini öne sürdü.

Robert Kennedy Jr, ABD ve Ukraynalı yetkilileri, savaşta gerçek ölü sayısını "saklamakla" suçladı.

Kennedy, ABD yönetiminin sadece ölü sayısı konusunda değil, "savaşın gerçek nedenlerini de sakladığını" iddia etti.

Kennedy Jr, ABD'deki hükümetlerin "halktan gerçek bilgileri sakladığı önceki vakalarla benzerliklere" dikkat çekerek, pandemi ve Irak'taki savaşı örnek gösterdi.

ABD yönetimi ve Pentagon'un, Ukraynalılar arasındaki "gerçek kayıplar hakkında bilgi sakladığını" ve "Amerikan halkına adaletsiz davrandığını" savunan Kennedy Jr, "savaşın on yıldır Beyaz Saray'daki yeni muhafazakarlar tarafından hazırlandığını ve onların barış ve çatışma çözümü hakkında konuşmaktan kaçındıklarını" ileri sürdü.