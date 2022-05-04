Gazprom bağlantılı yeni ölüm

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:32

Rus medyası, Krukovski'nin bölgedeki antik "Aşipse" kalesine yürürken "talihsiz bir kaza geçirdiğini" yazdı. 37 yaşında hayatını kaybeden Krukowski'nin Rusya'daki büyük şirketlerde yöneticilik yaptığı ve 2012 yılında Soçi'deki Gazprom'a ait tesisin başına getirildiği ifade ediliyor.

NTV'de yer alan habere göre, Gazprom şirketi ile ilişkisi olduğu düşünülen 6 Rus oligarkın son üç ay içinde şüpheli şekilde ölümü bilinmezliğini koruyor.

Bu kişilerin Moskova yönetimi tarafından ortadan kaldırıldığı yolundaki iddialar da batı medyasında yer almayı sürdürüyor.