Gazze'de ateşkese doğru: Trump ve Netanyahu anlaşma aşamasında...

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas ile Gazze’de ateşkesin detaylarını görüşmek için hazırlık yapıyor.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldığını duyurmayı hedeflediği aktarıldı.

Hamas’ın teklife olumlu yaklaşan mesajlar verdiği belirtilirken, taraflar arasında özellikle serbest bırakılacak Filistinli esirler konusunda zorlu bir müzakere süreci yaşanabileceği kaydedildi.

İsrail’in, Hamas’ın resmi yanıtını aldıktan sonra müzakereleri başlatmaya hazırlandığı ifade edilirken, Trump’ın Katar’a, Katar’ın da Hamas’a anlaşma için baskı yaptığı ileri sürüldü.

TRUMP, İSRAİL'İN GAZZE’DE GEÇİCİ ATEŞKES ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a nihai teklifi sunacağını kaydetmişti.

Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurmuş, Filistinli kaynaklar Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etme eğiliminde olduğunu belirtmişti.



