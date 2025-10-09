Gazze'de ateşkesin uygulama takvimi belli oldu

Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde yürütülen müzakereler sonucunda varılan Gazze’deki ateşkes anlaşmasının uygulama takvimi netleşti.
“el-Kuds el-Arabi” gazetesine konuşan kaynaklara göre, anlaşmanın resmi duyurusu bugün yapılacak.
Aynı gün içinde İsrail hükümetinin onayı, Filistinli tutukluların listesi ve İsrail ordusunun çekilme haritası da kamuoyuna açıklanacak.
Kaynaklara göre, Cuma günü, İsrail ordusu anlaşmayla belirlenen çekilme planına göre sahadan ayrılmaya başlayacak.
Cumartesi günü ise çekilmenin sivil yerleşim alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.
Aynı gün, direniş güçleri de teslim edilecek rehineler ve cenazeleri hazırlayacak.
TRUMP, BÖLGEYE GELİYOR
ABD Başkanı Donald Trump’ın pazar günü bölgeye geleceği ve ateşkesin uygulanışını bizzat takip edeceği bildirildi.
Trump’ın ziyareti sırasında, Gazze’ye yönelik saldırıların sona erdiğini resmen ilan etmesi bekleniyor.
ESİR TAKASI VE YARDIM KORİDORU
Kaynaklara göre, pazartesi günü Mısır, Katar, ABD ve Türkiye’nin gözetiminde esir takası töreni gerçekleştirilecek.
Aynı gün, Gazze’ye insani yardım taşıyan kamyonların geçişi de başlayacak.
İlk etapta günde 400 kamyon, sonraki günlerde ise 600 kamyona kadar yardım malzemesi bölgeye ulaşacak.
Bu aşamayla birlikte, taraflar anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere de resmen başlayacak.
“AŞAMALI BARIŞ SÜRECİ”
Diplomatik kaynaklar, takvimin başarıyla ilerlemesi halinde Gazze’deki iki yıllık savaşın fiilen sona ereceğini ve ikinci aşamada kalıcı barış görüşmelerinin başlayacağını belirtiyor.
Mısır, Katar ve Türkiye’nin sürecin garantör ülkeleri olarak rolünü sürdürmesi bekleniyor.