Gazze'de can kaybı 66 bin 288'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 63 sivilin cansız bedeni ile 227 yaralının getirildiği bildirildi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 13 bin 420 Filistinlinin öldürüldüğünü, 57 bin 124 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 66 bin 288'e, yaralı sayısının 169 bin 165'e yükseldiği ifade edildi.

YARDIM DAĞITIM FAALİYETLERİNDE ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 597'YE YÜKSELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda hastanelere 15 ölü ve 80 yaralı getirildi. Böylece yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 597'ye, yaralananların sayısı 19 bin 54'e ulaştı" denildi.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 457'YE YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte açlık nedeniyle ölenlerin sayısının da paylaşıldığı açıklamada, "Hastaneler, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 yeni ölüm vakası kaydetti. Böylece toplam ölüm sayısı 152'si çocuk olmak üzere 457'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'de kıtlık ilanından bu yana, 37'si çocuk olmak üzere 179 ölüm kayıtlara geçti" ifadeleri kullanıldı.