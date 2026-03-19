Gazze’de dikkat çeken gelişme: Refah Sınır Kapısı açıldı

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı, İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından ilk kez yeniden açıldı.

Filistin haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail saldırılardan bir gün sonra sınır kapısını kapatma kararı almıştı.

İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı, Batı Şeria'daki sivil politikaları denetlemek ve İsrail ile Gazze Şeridi arasında lojistik koordinasyonu kolaylaştırmakla görevli birim olan Topraklardaki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü (COGAT), 1 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Gerekli çeşitli güvenlik düzenlemeleri hayata geçirildi. Bu kapsamda Refah Sınır Kapısı da dahil Gazze Şeridi’ne açılan kapılar ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı” ifadelerini kullanmıştı.

Refah Sınır Kapısı, insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması ve durumu ağır hastaların tahliye edilmesi açısından hayati önem taşıyor.

Kapının yeniden açılması, özellikle sağlık ve yardım koridoru açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.