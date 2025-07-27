Gazze'de 'taktik' ateşkes: İsrail her gün 10 saat duracak

İsrail, Gazze Şeridi’nde giderek derinleşen insani kriz ve artan uluslararası tepkiler üzerine saldırılara sınırlı bir ara verme kararı aldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), üç farklı bölgede her gün 10 saat sürecek taktiksel bir askeri duraklama uygulanacağını duyurdu.

IDF’nin açıklamasına göre, Al-Mawasi, Deyr El-Belah ve Gazze kentinin bir bölümünü kapsayan alanlarda, her gün sabah saat 10.00 ile akşam 20.00 arasında saldırılara geçici olarak ara verilecek.

Bu uygulamanın, Gazze’ye yönelik insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Askeri açıklamada, "İnsani amaçlarla, Gazze Şeridi’ne ulaşan yardımın hacmini artırmak için bu yerel taktik ara uygulanacaktır" denildi.

“GÜVENLİ YARDIM KORİDORLARI” OLUŞTURULDU

IDF, yardımların güvenli şekilde ulaştırılabilmesi için sabah 06.00 ile gece 23.00 saatleri arasında BM ve insani yardım kuruluşlarına ait konvoyların kullanabileceği “güvenli rotalar” oluşturulduğunu da duyurdu. Gıda, su ve ilaç taşıyan araçlar bu koridorlar üzerinden ilerleyecek.

Ordu açıklamasında şu ifadeye de yer verildi:

“İsrail sivillerini korumak adına terör örgütlerine karşı operasyonlarımız sürecek. Ancak eş zamanlı olarak insani yardımlara da destek vermeye devam edeceğiz.”

IDF tarafından paylaşılan haritada, Gazze’nin büyük bölümü “tehlikeli çatışma bölgesi” olarak gösterildi. Yalnızca sahil hattına yakın alanlar, askeri operasyonlara ara verilen “düşük riskli” bölgeler olarak işaretlendi.

MISIR'DAN YARDIM TIRLARI SINIRA ULAŞTI

Öte yandan, Mısır devletine bağlı Al Qahera News TV, yardım tırlarının İsrail sınırına doğru yola çıktığını gösteren görüntüler yayınladı.

Mısır Kızılayı’nın pankartlarını taşıyan yardım yüklü araçların, Gazze’ye giriş için Kerem Şalom Sınır Kapısı’na yöneldiği aktarıldı.

Kerem Şalom, Mısır, İsrail ve Gazze’nin kesişim noktasında yer alıyor ve bölgeye yardım girişinin ana kapılarından biri olarak biliniyor.