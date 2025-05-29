Gazze'den gelen görüntüler infiale yol açtı

Filistinli ve İsrailli aktivistler ile medya mensupları tarafından paylaşılan fotoğrafta, demir parmaklıklarla ayrılmış dar koridorlarda sıkışmış kalabalıklar yer aldı.

Yardım ve gıda dağıtım merkezinde çekilen bu görüntü, 'utanç verici bir insan hakları ihlali' olarak yorumlandı.

Al Arabia'da yer alan habere göre İsrailliler dahil pek çok kişi bu manzarayı 'insanlık onuruna aykırı bir uygulama' olarak tanımladı.

"TOPLAMA KAMPLARINI ANDIRIYOR..."

İsrailli akademisyen ve podcast sunucusu Shaiel Ben-Ephraim, bu kareyi X hesabından paylaşarak, “Endişelenmeyin… Burası toplama kampı değilmiş,” dedi.

Ardından, çarşamba günü attığı bir başka gönderide Ben-Ephraim, söz konusu fotoğrafı, 'Nazi dönemindeki Yahudi toplama kamplarına' benzetti.





İsrailli aktivist Alon Lee Green ise manzarayı 'dehşet verici' olarak nitelerken, X’te yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İsrail ordusunun Gazze’deki yardım dağıtım merkezinde çekilen bu korkunç fotoğraf, İsrail hükümetinin iki milyon insanı açlığa mahkûm eden ve gıda için bariyerler inşa eden yıkıcı politikasını yansıtıyor.”

Green ayrıca, “Aç insanlar nasıl nazik davranabilir? Bariyerleri aştıklarında helikopterler ateş açmaya başlıyor… Bu, korkunç!” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, dün yaptığı açıklamada, görüntüleri 'iğrenç' olarak niteledi. Dujarric, “Gazze İnsani Vakfı’nın oluşturduğu dağıtım noktalarına dair videoları gördük… Gerçekten çok üzücü,” dedi.

Fotoğrafı yorumlayan pek çok ulustan kullanıcılar da yaşananlara dair kelimeler bulmakta zorlandı.





VAKFIN BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Gazze İnsani Vakfı, Şubat ayında Cenevre’de kuruldu, ancak kayıtlara göre, Cenevre'de bir ofisi veya temsilcisi bulunmuyor. Fransız haber ajansı AFP’ye göre Vakıf, şehirdeki uluslararası insani kuruluşlar listesinde de yer almıyor.

Vakfın CEO’su Jake Wood, pazar günü yaptığı açıklamada, “İnsani ilkeler, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak misyonlarını yerine getiremeyeceklerini anladığını" belirterek istifa etti.

Pazartesi günü Vakıf tarafından yapılan açıklamada ise Gazze’de, 'güvenli dağıtım noktalarında' kamyonlarla gıda dağıtımına başlandığı, Salı günü daha fazla sevkiyatın yapılacağı ve bu akışın her gün artacağı belirtildi. Ancak bu uygulama, 'güvenli dağıtım noktalarının seçimi' nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı.

Diğer insani yardım kuruluşları bu yöntemin, Gazze sakinlerini, yardımları almak için tehlikeli alanlara gitmeye zorladığını belirterek bunun, 'uluslararası standartlara aykırı' olduğunu söyledi.

Örneğin ActionAid adlı kuruluş, bu tür yardımların, 'devam eden şiddeti gizlemek için kullanılan bir paravan' olduğunu ve 'askeri kontrol ile mülksüzleştirme stratejisinin insani maskesi' olduğunu savundu.





"BM İŞBİRLİĞİ YAPMAYI REDDETTİ"

Öte yandan, Birleşmiş Milletler'in vakıfla işbirliği yapmayı reddettiği bildirildi. BM Sözcüsü Farhan Haq, “Planları bizim temel ilkelerimizle, özellikle tarafsızlık, bağımsızlık ve bütünlük ilkeleriyle uyumlu değil,” dedi.

Öte yandan, İsrailli yetkililer 24 Mayıs’ta, ABD destekli yeni Gazze yardım planının esasen İsrail tarafından hazırlandığını ve Hamas’ı zayıflatmak amacıyla geliştirildiğini belirtti.

Bu iddia, o tarihte The New York Times tarafından haberleştirilmişti.