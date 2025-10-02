Gazze için geçici yönetim iddiası: Tony Blair sahneye mi çıkıyor?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlediği “Gazze’nin ertesi günü” toplantısında sürpriz bir isim öne çıktı: eski İngiltere Başbakanı Tony Blair.

İddiaya göre Blair, savaş sonrası Gazze’de kurulması planlanan uluslararası geçici yönetimin başına getirilebilir.

BLAİR'İN ADI NEDEN GÜNDEMDE?

Toplantıya Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile birlikte katılan Blair’in rolü tartışma yarattı.

İngiliz basınına göre Washington yönetimi, Gazze’de “Hamas’sız bir düzen” için “Uluslararası Geçici Gazze Otoritesi (GITA)” adıyla bir yapı kurmayı öneriyor.

Bu otoritenin başında Blair’in bulunabileceği, beş yıl görev yapacak bir konsey tarafından yönetileceği ve finansmanının Körfez ülkeleri tarafından karşılanacağı ileri sürüldü.

“GAZZE RİVİERA” VE TARTIŞMALI PROJELER

Sızan belgelerde, Boston Consulting Group ile Blair Enstitüsü’nün hazırladığı ekonomik plan da yer aldı.

Planda Gazze, “yüzyılda bir görülecek fırsat” olarak tanımlanıyor; sahilde turizm bölgeleri, sanayi alanları, yapay adalar ve hatta “Trump Rivierası” projesi öneriliyor.

Belgelerde ayrıca yarım milyon Filistinlinin 9 bin dolar karşılığında göçe zorlanması gibi tepki çeken öneriler de bulunuyor.

FİLİSTİN'DE “İSTENMEYEN KİŞİ”

Blair, 1997-2007 arasında üç dönem başbakanlık yaptıktan sonra Orta Doğu Dörtlüsü’nün özel temsilciliğini üstlenmişti.

Ancak bu dönemde Filistin yönetimi, Blair’i İsrail yanlısı olmakla suçladı ve “istenmeyen kişi” ilan etti.

Filistinli müzakereci Muhammed Iştiyye, “Blair hiçbir şey başarmadı, İsrail’in işgalini meşrulaştırmak için kullanıldı” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

IRAK İŞGALİ MİRASI

Blair’in adı, 2003 Irak işgaliyle de özdeşleşmiş durumda. İngiltere’de yayımlanan Chilcot Raporu, Blair’i “savaşa erken ve yanlış gerekçelerle girmekten” sorumlu tuttu.

Buna rağmen Blair, kararını savunarak “dünyanın Saddam Hüseyin sonrası daha güvenli olduğunu” iddia etti.

İngiltere kamuoyunda hâlâ “Washington’un sadık müttefiki” olarak anılıyor.

AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMEYE KARŞI

Blair, 2021’de ABD’nin Afganistan’dan çekilmesini de sert sözlerle eleştirdi.

Çekilmenin “stratejik hata” olduğunu savunan Blair, “radikal İslam küresel bir tehdit olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.